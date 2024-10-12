100 Bin TL Limitli Kredi Kartına 750 TL Kesilecekti! Hesaplar Yapıldı: İşte Savunma Sanayi Fonu'na Aktarılacak Paranın Miktarı

“Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. En dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi