100 Bin TL Limitli Kredi Kartına 750 TL Kesilecekti! Hesaplar Yapıldı: İşte Savunma Sanayi Fonu'na Aktarılacak Paranın Miktarı
Kredi kartı borçlanmaları alarm verirken hem Savunma Sanayii Fonu’na destek sağlayacak hem de sıkılaşma adımlarına destek verecek hamle yapıldı. Dün Meclis’e gelen Savunma Sanayii Fonu için 100 bin lira limitli kredi kartlarından 750 lira alınması teklifi gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki kredi kartlarından alınacak fon tutarı ne kadar? Hesap yapıldı, işte o merak edilen çarpıcı tablo…
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
“Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. En dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması.
Kaynak: Ekonomi Gazetesi