1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Tavan Yaptı: Bankada Parası Olanı Çift Maaşa Bağladı

Merkez Bankası, son haftalarda mevduat faizlerinde yaşanan gerilemeye karşı yeni adımlar atarak TL mevduatlarını desteklemeyi hedefliyor.

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1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Tavan Yaptı: Bankada Parası Olanı Çift Maaşa Bağladı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mevduat faizlerinde yaşanan gerilemeye ilişkin atılan adımlar, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında yapılan değişiklikleri de kapsıyor.

TCMB, TL mevduat faizlerinin düşmesini engellemek amacıyla sıkı para politikası çerçevesinde yeni önlemler alıyor. Bu doğrultuda, bankaların TL mevduatlarına uyguladığı faiz oranlarının yüksek tutulması amaçlanıyor. Merkez Bankası, piyasada düşüş eğiliminde olan TL mevduat faizlerini yükseltmek için dikkat çeken adımlar atıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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