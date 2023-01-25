Bahamalar açıklarında tekneyle sürüklendiler: 397 göçmen kurtarıldı

Bahamalar açıklarında 15 metre uzunluğundaki teknede bulunan 397 göçmen, ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Bahamalar kuvvetleri tarafından kurtarıldı.

ABD Sahil Güvenlik ekibi ve Bahamalar kuvvetleri Florida ile Küba arasında bulunan, Bahamalar’a bağlı Cay Sal Bank Adası yakınlarında aşırı yüklü bir göçmen teknesini durdurdu.

15 metre uzunluğundaki teknede 397 Hatili göçmenin bulunduğu tespit edildi. Göçmenler tekneden alınarak Inagua Adası'na götürüldü. İşlemlerinin ardından Haiti'ye gönderilecekleri belirtildi.

EKİM AYINDAN BU YANA YAKALANAN HAİTİLİ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Öte yandan binlerce Haitili, artan şiddet olayları ile derinleşen siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk ediyor. Göçmenler Florida'ya ulaşma umuduyla Bahamalar'a ve diğer adalara geçerken, çoğu güvenli olmayan teknelerde ölümle burun buruna geliyor.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri, Ekim ayının başından bu yana ülkeden tekneye göç eden 2 binden fazla Haitili yakaladı.

 

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