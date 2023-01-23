Pakistan karanlığa büründü

Pakistan ulusal elektrik şebekesinde yaşanan sorunun ardından ülkede yaklaşık 220 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Pakistan'da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen sorun yaklaşık 220 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı. 

Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir konuya ilişin yaptığı açıklamada, ulusal elektrik şebekesinin yerel saatle 07.34'te kapanmasıyla sistemde yaygın bir arıza yaşandığını söyledi. Sistemin eski çalışma şekline getirilmesi için bakım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu ayın başlarında eyalet yetkililerine enerji tüketimlerini yüzde 30 azaltma talimatı vermişti. Restoranların 22.00'de, marketlerin ise 20.30'da kapanması kararlaştırılmıştı.

 

Kaynak: İHA

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