Yunanistan'da çiftçiler sokağa indi

Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen çiftçiler, traktörlerini parlamento binası önüne çekti.

Çiftçiler, yüksek üretim ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi, doğal afetlerden gördükleri zararın karşılanması ve vergi yüklerinin hafifletilmesi gibi taleplerde bulundu.

Bazı çiftçiler traktörlerinin önüne “tabut” yerleştirdi. Bazıları da "Hayvancılık bugün öldü" ve "Çiftçi yoksa gıda da yok, gelecek de yok" ifadeleri yazan pankartlar astı.



Emniyet güçleri, protestoya en az 8 bin çiftçinin 130 traktörle katıldığını açıkladı.