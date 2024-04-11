Araba kaputundan dünyanın en zehirli yılanı çıktı!

Tayland'da bir arabanın içine en zehirli yılanlardan olan 'Kral Kobra' girdi.

Tayland'ın Chanthaburi eyaletinde bulunan bir köyde park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın, devasa yılanla karşılaştı.

VAHŞİ SÜRPRİZ: 4 METRELİK KRAL KOBRA ŞOKE ETTİ

Yetkililere haber verilmesi üzerine eve uzman ekipler geldi. Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türü olarak bilinen "kral kobra" olduğu tespit edildi.

Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti. Ekip, operasyon sonunda kral kobra ile hatıra pozu da verdi.

Aşırı sıcaklardan dolayı çevredeki tarlalardan çıkarak aracın motor bölümüne saklandığı tahmin edilen yılan, Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındı.

Kaynak: İHA

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