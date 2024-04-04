Tayland'da feribot yandı: 108 kişi kurtarıldı

Tayland’da denizin ortasında alev alan feribottaki 108 kişi son anda kurtarıldı.

Tayland'ın güneyinde bulunan Surat Thani eyaletinden Koh Tao Adası'na yolcu taşıyan Koh Charoen-2 isimli feribotun makine dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede feribotun diğer bölümlerine yayılırken, yangın sırasında yolcular feribotun ön kısmına sığındı. Büyük panik yaşanan olayda feribotun ahşap zemininden dumanlar çıktığı görüldü. Panikleyen bazı yolcuların denize atladığı öğrenilirken, feribota ilk müdahale çevredeki tekneler tarafından yapıldı.

Yaklaşık 6 saat yolculuk yapan feribottaki yangının varış noktasına kısa bir süre kala çıkması büyük bir facianın önüne geçti. Gemide bulunan toplam 97 yolcu ve 11 mürettebat ekipler tarafından kurtarılırken, operasyon sonrasında alevlerin feribotun tamamını sardığı görüldü. Yardım tekneleri tarafından adaya getirilen yolculardan dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kullanılamaz hale gelen feribot Tayland Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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