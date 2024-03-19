Rusya’da çığ düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda bir kayak ekibinin bulunduğu bölgede çığ düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda dağlık bölgede hafta sonu çığ meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 kişilik kayak grubundan 2’sinin kaçmayı başaramadığı belirtildi. Çığ altında kalan 44 yaşındaki kadının cansız bedeni grup üyeleri tarafından bulundu.

Kaybolan 19 yaşındaki bir genci bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 40 kişinin yer aldığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların şiddetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle zor şartlar altında gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, arama çalışmaları sonucunda bugün sabah saatlerinde genç kayakçının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Mi-8 helikopteri ile tahliye edilen 9 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

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