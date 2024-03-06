Gazze'de can kaybı 30 bin 717'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 152 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 717'ye yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 113 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının 72 bin 156'ya çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyinde bugüne kadar 348 sağlık personelini öldürdüğü, 269 sağlık personelini de alıkoyduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "9 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin beldelerini kuşatma altına alması ve aralarına "kontrol noktaları" kurması, bölgede bir yerlere gitmeye çalışanlar için gündelik hayatı çileye çeviriyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı 1967'den bugüne işgal altında tutan İsrail, Batı Şeria'yı "askeri uygulamalarla" yönetiyor. Filistinliler, Batı Şeria içinde de İsrail'in kurduğu kontrol noktalarından geçerek işlerine ve evlerine ulaşıyor. Gazze Şeridi’nden 7 Ekim 2023'te düzenlenen saldırılar ve İsrail'in o günden bu yana bölgeye bombardımanı gerilimi daha da tırmandırdı.

İsrail, bu dönemde Batı Şeria'daki askeri ve işgal uygulamalarını giderek katılaştırdı. Filistin beldelerinin giriş çıkışlarındaki noktaları beton bloklar, demir bariyerler veya iş makineleriyle yığdığı toprakla kapatan İsrail ordusu, şehir ve belde gibi büyük yerleşim alanlarının da çıkışlarına askeri noktalar kurdu.

BATI ŞERİA'DA YAKLAŞIK 3 MİLYON FİLİSTİNLİ, İSRAİL'İN İŞGALİ ALTINDA

İşgal altındaki Batı Şeria geneline yayılmış yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve kaçak yerleşim yerlerinde yaklaşık 500 bin yerleşimci İsrail kanunlarının koruması altında yaşıyor.

İsrail'in işgal uygulamaları altındaki 3 milyon Filistinli, bölgede seyahat etmek istediğinde, silahlı asker ve silahlı özel güvenlik güçlerinin beklediği 200 kadar kontrol noktasından geçmek zorunda kalıyor.

Bunun dışında İsrail askerleri, Filistinlilere ait köy, kasaba, belde ve şehirlerin giriş çıkışlarına da istedikleri zaman kontrol noktası kurabiliyor.

İşgal altındaki bölgede kavşaklara bulunan bazı kontrol noktalarında sadece Yahudi yerleşimcilerin geçişine izin veriliyor, Filistinlilerin geçişi ise engelleniyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Ağustos 2023'te açıkladığı rakamlara göre, Batı Şeria genelinde Filistinliler trafiğe çıktıklarında önlerinde farklı türde 645 kadar fiziki engel bulunuyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail askerlerinin kontrol noktalarında Filistinlileri "sözlü, fiziksel taciz ettiği, haklarını ihlal ettiği ve yollarından geri çevirdiğine" dikkati çekiyor.

Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan olayların ardından İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistin beldelerine çıkan ana yolları beton blok, demir bariyer ve toprak duvar çekerek araç geçişlerine kapatması nedeniyle Filistinliler evlerine ulaşmak için toprak ve dağlık yolları kullanmak zorunda kalıyor. Son dönemde Batı Şeria'da bir yerden başka bir yere gitmek adeta labirentte dolaşmaya benziyor.