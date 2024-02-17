İran, iki yeni hava savunma sistemini görücüye çıkardı!

İran yerli üretimi olan "Arman" anti-balistik füze sistemi ve "Azerkheş" alçak irtifa hava savunma sistemlerini tanıttı.

Arman adlı anti-balistik hava savunma sisteminin 120-180 kilometre mesafeden aynı anda 6 hedefe odaklanabildiği, Azerkheş adlı alçak irtifa hava savunma sisteminin ise 50 kilometrelik mesafede kara ve denizde 4 füze ateşleyebilme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

ARAÇ ÜZERİNE MONTE EDİLİYOR

İki yeni hava savunma sisteminin araç üzerine monte edilebildiği ve hızlı bir şekilde taşınabilmelerine imkan sağladığı için taktiksel avantaj sunduğu ifade edildi.

"İHA VE SİHA SALDIRILARINA KARŞI KORUYACAK"

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Rıza Aştiyani, "Savunma Bakanlığı'nın ürettiği Arman uzun menzilli hava savunma sistemi aynı anda 6 farklı hedefe ateş edebilme kapasitesine sahip. 3 dakika içerisinde hedefe odaklanıyor. Azerkheş alçak irtifa hava savunma sistemi ise ülke içerisindeki önemli ve stratejik merkezleri muhtemel İHA ve SİHA saldırılarına karşı koruyacak. Araç üzerine monte edilebilmesi, gece ve gündüz çalışabilmesi, 3 boyutlu radar sistemini kullanarak aktif hale gelmesi bu hava savunma sistemini düşman hedeflerine karşı daha hızlı ve etkili kılacak" ifadelerini kullandı.

HİPERSONİK BALİSTİK FÜZE TANITMIŞTI

İran, Haziran 2023’te ilk yerli üretimi olan bin 400 kilometre menzile sahip 'Fettah' adlı hipersonik balistik füzesini tanıtmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem