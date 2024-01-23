Rusya, üç kente füze yağdırdı: 5 ölü, 42 yaralı

Rusya ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e, Harkov’a ve Pavlograd’a yönelik saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

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Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu yerel saatle 08.45 sıralarında Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ve Harkov kentini füzelerle hedef aldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko’nun yaptığı açıklamaya göre Kiev’e yönelik füzeli saldırı sonucu Svyatoshynskyi, Solomyanskyi ve Pecherskyi bölgelerinde yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 bina ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Kiev bölgesinde ise iki konut, bir müstakil ev ve araçlar hasar gördü. Dnipropetrovsk bölgesinin Pavlograd kentine yönelik saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Harkov’a yönelik saldırıda ise füzeler iki konuta isabet etti, 3 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Acil Servisi, saldırılarda 4'ü çocuk 42 kişinin de yaralandığını aktardı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise, "Düşman, seyir, balistik, hava ve uçaksavar güdümlü füzeleri kullanarak Ukrayna'ya füze saldırısı başlattı. 41 füzeden 21'i imha edildi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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