İtalya'da uçak dağa acil iniş yaptı!

İtalya'da hafif uçak, motorunun durması sonucu Trentino'daki Lagorai sıradağlarında 2 bin 100 metre yüksekliğe acil iniş yaptı.

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İtalya'da Trento-Mattarello Havalimanı'ndan 3 kişiyle birlikte havalanan Piper PA-28 tipi bir uçağın motoru durdu.

Bunun üzerine 22 yaşındaki genç pilot, acil iniş kararı aldı. Uçak, Lagorai sıradağlarında 2 bin 100 metre yükseklikteki karla kaplı alana acil iniş yaptı.

UÇAKTA BULUNAN ÜÇ KİŞİ KURTARILDI

Yardım çağrılması üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot, erkek kardeşi ve kız arkadaşı ekipler tarafından kurtarılırken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere helikopterle Santa Chiara Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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