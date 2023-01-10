Havada dehşet anları: Uçuş sırasında uçağın kapısı açıldı!

Rusya’da içerisinde 25 kişinin bulunduğu Antonov An-26 tipi uçağın uçuş sırasında kargo kapısı açıldı.

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Rusya’da uçuş sırasında içerisinde 6’sı mürettebat olmak üzere 25 kişinin bulunduğu uçağın arka bölümünde yer alan kargo ve bagaj yüklemek için kullanılan kapısı açıldı.

Antonov An-26 tipi uçağın, Yakutsk kentinden Magan kentine gittiği aktarılırken, uçağın Magan’a acil iniş yaptığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLCULAR TARAFINDAN KAYIT ALTINA ALINDI

Uçakta kapının açılması ile yaşanan panik anları ise yolcular tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

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