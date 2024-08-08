Elon Musk Robot Sevgilisiyle Yemeğe Çıktı

Elon Musk robot sevgilisiyle akşam yemeğine çıktı. Yemeğin ardından açıklama yapan Elon Musk, robot sevgilisiyle konuşmaktan keyif aldığını söyledi.

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Elon Musk Robot Sevgilisiyle Yemeğe Çıktı - Resim: 1

Teknoloji milyarderi ve X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk yaptığı paylaşımla takiplerini şaşırttı. Elon Musk yapay zekaya sahip ilk robot kız arkadaşını duyurdu. Robot sevgilisiyle akşam yemeği yemeğine çıktığı görüntüler hayrete düşürdü. Musk, yemeğin ardından yaptığı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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