Elon Musk Robot Sevgilisiyle Yemeğe Çıktı

Teknoloji milyarderi ve X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk yaptığı paylaşımla takiplerini şaşırttı. Elon Musk yapay zekaya sahip ilk robot kız arkadaşını duyurdu. Robot sevgilisiyle akşam yemeği yemeğine çıktığı görüntüler hayrete düşürdü. Musk, yemeğin ardından yaptığı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem