Türk etkileşimli Asya mutfağı

Türkiye'nin ilk Asya füzyon restoranı olarak Soul Group kurucu ortakları Aslı-Cem Pasinli tarafından 2003 yılında Nişantaşı'nda açıldıktan sonra Ortaköy'e taşınan ve 2023 Michelin tavsiye listesine giren Banyan Restoran Türk-Asya mutfağıyla gastronomi meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.

Son Güncelleme:
Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

rtartici@gmail.com

Tüm Yazıları

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 1

Tattığımız, duyduğumuz, hissettiğimiz, yaşadığımız güzellikleri lezzetler aracılığıyla ifade etme felsefesiyle yola çıkan Cem Pasinli yönetimindeki Banyan, "Food For The Soul-Ruhun Gıdası” sloganının da sahibi. İstanbul'un kaptan köşkü olarak nitelendirilen, Ortaköy'de panoramik manzaraya sahip Banyan Restoran, bir uçta Sultanahmet ve Topkapı, diğer uçta İstanbul’un her iki yakasını birleştiren ışıl ışıl köprü ve heybetli Ortaköy Cami manzarasıyla konuklarına görsel bir şölen sunuyor.

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 2

Yöresel malzemelerin kullanılması ve yerli üretime destek olunması ile birlikte Banyan mutfak literatürüne Asya-Türk kavramını kazandırmış. Türk etkileşimli Asya mutfağı olarak da tanımlanan bu yeni konsept, yurdumuzun engin lezzetleri ve çok özel malzemelerini Asya yemek ve baharatları ile harmanlayarak ortaya yaratıcı ve özgün bir mutfak çıkarıyor. Antakyalı şef Fikret Demirağ’ın kendi köklerinden ilham alarak sentezlediği bu özel mutfakta Antakya’daki yöresel ve o coğrafyaya özgü atalık tohumlardan üretilmiş ürünler kullanılıyor.

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 3

Yerel üreticilerin, sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamalarının desteklendiği, mevsimsel ürünlerin kullanıldığı, doğaya ve gıdaya saygı gösterilen mutfağın mottosu “dünden daha iyi olmak”. Banyan geçtiğimiz günlerde bu felsefeyi yemeklerin eşleştirildiği kokteyllere de yansıtan “AsyaTürk Kokteyl Eşleşmeli Yaz Tadım Menüsü”nü misafirlerine sunmaya başladı. Yeni menüye eşlik eden çok özel kokteyller Banyan Cocktail Republic markası altında tescillenmiş patentli reçetelerle hazırlanıyor ve ödüllü barmen ‘Master of Mixology’ Şef Ersin Hamamcıoğlu ve ekibinin imzasını taşıyor.

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 4

Mükemmel boğaz manzarasının eşliğinde bu özel menünün tadımı gerçekleştirdik. Bu keyifli akşamın ardından hafızamda ve damağımda iz bırakan lezzetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Miso Humus (pirinç kıtırı üstünde atalık Amik ovası nohutu, fermente soya ezmesi miso, wasabili çıtır nohut ve turp filizi), Börülce Roll ve Erik - Salatalık Ceviche. Eşlenen Kokteyl Uyanan Doğa (bahar mevsiminin tazeliğini ve kokusunu taşıyan bir kokteyl).

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 5

Kimchi Karpuz (Tereyağında kızarmış Kıbrıs hellim, susam tuille ile), Levrek Tradito. Eşlenen kokteyl Türk Aşkı (Taze, mistik, hafif bir kokteyl). Midye Dolma Roll, Kaburga Samosa, Sucuk Roll. Eşlenen kokteyl Latin Lover (acı, tatlı ve ekşili bir kokteyl).

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 6

Galbi Gui (24 saat 80 C pişmiş dana kaburga, Amik ovası firik bulguru, frenk soğanı), Tahinli İç Bakla Humusu. Eşlenen Kokteyl Lady Pink (ekşi, tatlı ve meyvemsi bir kokteyl). Matcha Tiramisu, Çıtır Kabak Tatlısı. Eşlenen kokteyl Orange Mocha Spice (acı, meyvemsi ve ekşi bir kokteyl).

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 7

Bu lezzetli gecenin sonunda mutfak literatürüne kazandırdıkları Asya-Türk konseptinin sahip olduğu gastronomik derinliği, damağa olduğu kadar göze de hitap eden bir deneyime çevirdikleri için Executive Chef Fikret Demirağ ve Master of Mixology Ersin Hamamcıoğlu’na can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

KUŞADASI SOKAK FESTİVALİ RENKLİ BİR AÇILIŞLA BAŞLADI

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 8

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, karnavalları aratmayacak renkli görüntülere sahne olan bir kortej yürüyüşü ile başladı. Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı kentte 30 Temmuz’a kadar yaşanacak festival coşkusunun sinyallerini verdi.

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 9

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Ayhan Sicimoğlu’nun danışmanlığında düzenlenen Türkiye’nin ilk tematik sokak festivali başladı. Bu yıl ikinci kez gerçekleşen Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü düzenlendi.

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 10

Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de KUSAV Başkanı Levent Köylü, Ayhan Sicimoğlu ile birlikte katıldığı kortej yürüyüşü sırasında sergilenen dans ve akrobasi gösterileri kente büyük bir renk kattı. 30.Temmuz.2023 Pazar akşamına kadar devam edecek festival ile ilgili izlenimlerimi önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım. Ancak bu hafta sonu yolu Kuşadası’ndan geçenlere Kuşadası Sokak Festivaline de vakit ayırmalarını tavsiye ediyorum.

SÜRDÜRÜLEBİLİR REÇETELER

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 11

Le Cordon Bleu İstanbul, yaz etkinlikleri kapsamında Kitchen in Vertical konsepti ile Vertical Cadde’de

Electrolux Professional Türkiye Pop Up mutfağında Sürdürülebilir Reçeteler Gastroshow’unu

gerçekleştirdi.

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 12

Le Cordon Bleu İstanbul Yönetici Eğitmen Şefi Erich Ruppen’in Domates Tartar, Jöle, Sorbe ve

Cipsinden oluşan ‘’Domates ve Fesleğen Senfonisi’’ ile ‘’Soğuk Domates Çorbası’’ reçetelerini

uygulamalı olarak aktardığı Gastroshow etkinliğinde davetliler sürdürülebilir mutfak ile ilgili önemli

bilgiler edinerek, lezzetli bir tadım yolculuğuna eşlik ettiler.

Türk etkileşimli Asya mutfağı - Resim : 13

Gastroshow sunumunda “Atıksız Mutfağa” vurgu yapan Şef Ruppen, reçete uygulamalarında kullandığı ürünlerden atık oluşturmadan, çekirdeğinden, suyuna tüm parçalarını değerlendirerek renkli tabaklar oluşturmanın mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Son Güncelleme:

Reha Tartıcı Arşivi

Acının izleri hala taze! 22 Temmuz 2023
Türk mutfağına çağdaş ve yaratıcı dokunuşlar 21 Temmuz 2023
Anadolu mutfak kültürünün sürdürülebilirlik ile imtihanı 16 Temmuz 2023
Sapanca'da bir şef restoranı 15 Temmuz 2023
Yediğimiz her bir lokmanın geleceğe taşımamız gereken bir miras olduğunu unutmamalıyız 08 Temmuz 2023
Mezopotamya’nın gizemli lezzetleri 08 Temmuz 2023
Reha Tartıcı Tüm Yazıları
Yazarlar
Muzaffer Ayhan Kara
Muzaffer Ayhan Kara İzmir'den yükselen o çığlık Beştepe'den nasıl duyulur?
Mete Yolaş
Mete Yolaş Gıdada çoklu kriz: Afet-Enflasyon-Zehirlenme
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Hi Barbie
Ali Taştan
Ali Taştan Şanlıurfa'da karma eğitime son mu verildi?
Bahar Akpınar
Bahar Akpınar Oppenheimer-film
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı... Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu! Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu!
BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da yarın elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler
Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı! Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı!
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu! Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu!