Bu lezzetler için yol değiştirilir!

BU FASULYE İÇİN ERENKÖY’E GİDİLİR

Geçtiğimiz günlerde yine kendimi ödüllendirmek için rotamı Erenköy’e çevirdim. Hedefimde Aşhana İspir Kuru fasulyecisi vardı. Her zaman olduğu gibi çarşıdaki “Gastro Dostlarıma” kısa ziyaretler yapıp gönüllerini aldım. Mahalle kültürünü hala yaşatmaya çalışan bu ikonik çarşıda verilen ikramlıklarla da karnımı pek doyurmamaya özen göstererek doğruca Aşhana’ya gittim. Dışarıdan baktığınızda abartısız bir dekorasyona sahip olan bu sempatik mekan, açık mutfağı ve tertemiz ortamıyla gelen herkesi adeta içine çekiyor.

Aslen Erzurum İspirli olan bu aile işletmesinde, kendi memleketlerinin Türk Mutfağının sembolü haline gelen kuru fasulyesini büyük bir gururla sunuluyor. Her şeyin yapaylaştığı bir ortamda, İspir’in yüksek yaylalarında organik tarımla yetiştirilen kuru fasulyeyi işleyerek mükemmel bir tat haline getiren bu aile işletmesini gönülden kutluyorum Aşhana’yı bu kadar meşhur eden hiç kuşku yok ki sadece kuru fasulyesi değil, en az onun kadar başarılı olan kavurmasının da hakkını vermek gerek. Bence Erenköy civarında yiyebileceğiniz en iyi kuru fasulyeyi Telli Kavak Sokak’taki bu lezzet durağında bulabilirsiniz.

Kuru fasulyenin pişirilme kıvamı ve yağ dengesinin herkesin damak zevkine uygun olabilecek oranda olduğunu söyleyebilirim. Kavurmaya gelince benim damağıma uygun olarak pişirilmiş olsa da İstanbul’da daha iyi kavurma yediğim adresler mevcut. Ama yemekler ile birlikte servis edilen turşuyu kolay kolay başka yerde bulamayabilirsiniz. Her gün sabit çıkan klasik lezzetlerin yanı sıra günlük olarak değişen tencere yemekleri de eminim sizi mutlu edecektir.

ATAŞEHİR’DE EZBER BOZAN TEE’O

Adını eski milli basketbolcu Tamer Oyguç'un baş harflerinden ve sınırında bulunan golf sahasının birinci vuruş noktası olan "(first tee) 1. Tee"den alan Tee’O için uzun yıllardır kurulan bir hayalin vücut bulmuş hali demek yanlış olmayacak. Atapark caddesinin gelişmeye açık bir yer olduğunu düşünen Oyguç Ataşehir Golf kulübü sınırındaki Tee’O restoranın bulunduğu yerin aradığı mekan olduğuna karar veriyor. İlk başta sokak lezzetleri pub olarak açılan mekan gelen talepler ve gördüğü ilgi üzerine yenilenme sürecine giriyor. Hem menüsünü hem de dekorasyonunu yeniliyor.

2023 yılı Eylül ayında da “nice dining” olarak tanımlamanın daha doğru olacağını düşündüğüm konsepti ile kapılarını açıyor. Mutfağın başında 23 yaşındaki genç ve başarılı şef Kutay Kaygusuz var. Ne istediğini bilen, lezzet için yorulmak bilmeden çalışan ve mutfakta takım çalışmasının gücüne inan Kutay Şef ekibi ile birlikte menüyü uzun ve titiz bir çalışmanın ardından ortaya çıkarıyor. Mevsimsel ürün ve lezzetlerin ön planda olduğu menü farklı damak zevklerine hitap edecek seviyede.

Kutay Şef ve kendisi gibi genç oldukları kadar başarılı ekibinin hazırladığı pizzalara ve makarnalara özel bir parantez açmak gerek. Pizza hamurunun kıvamı ve pişirilme dengesi beni oldukça etkiledi. Makarnalara gelince Kutay Şefin tavsiyesi ile ricotta ve manda lorlu ıspanaklı tortelloniyi denedim ve çok beğendim.

Ülkemiz gastronomisinde önemli yerlere geleceğine inandığım Kutay Şef ve ekibini tüm kalbimle tebrik ediyorum. Yolunuz Ataşehir’den geçiyor ve farklı bir lezzet deneyimi yaşamak istiyorsanız Tee’O biçilmiş kaftan…

KEBABIN EN KEYİFLİ HALİ

Adan Keyfi by Asmalatı İnönü Caddesi’nde sıcak ve sempatik bir işletme. Abartıdan uzak, sade çizgilerin hakim olduğu bir dekorasyona sahip. Personel hem ilgili ve hem de samimi. Kısacası kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Bunda işletmenin sahibi Piraye ve Turgay Korkmaz çiftinin hiç kuşku yok ki payı oldukça fazla.

Adana Keyfi by Asmaaltı’nın damağımda iz bırakan lezzetlerine gelince. Lahmacun tam Adana usulü ve gerçekten çok başarılı. Dürüm yaptığınızda tabağınıza şıp şıp yağı damlıyor. Harcının dengesi ve pişme derecesi olması gerektiği gibi. İçli köfteyi de beğendim. Dışı incecikti ve gayet iyi haşlanmıştı. Lezzetliydi lezzetli olmasına ama iç harcı biraz daha yağlı ve cevizli olabilirdi.

Kebapların belli bir çizginin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Ancak Adana Keyfi by Asmaaltı İstanbul’da benim kriterlerime göre Adana Kebap yiyebileceğiniz en iyi yerler arasında ilk ona rahatlıkla girer. Ama buraya geldiğinizde İstanbul’da kolay kolay bulamayacağınız Adana Güveci de mutlaka denemelisiniz.

Yemeğin sonunda Adana Usulü Fıstıklı Sarma’nın tadına bakmayı ihmal etmemelisiniz. Adana lezzetleriyle damaklarının keyfine keyif katmak isteyenlerin rotalarını İnönü Caddesi’ne çevirmelerini gönül rahatlığı ile öneriyorum.