Fırtınam... felaketim... hasretim...

Bugün İzmir'de tarihi bir gün olabilir... Çünkü Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda, Göztepe 32. hafta maçında TFF 1. Lig 2023-24 sezonunun bitmesine iki hafta kala Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Göz Göz maçtan galip ayrılırsa ligin bitimine iki hafta kala Eyüpspor'un ardından Süper Lig biletini alan ikinci takım olacak. Göz Göz galip gelirse Göztepe Gürsel Aksel Stadı ilk şampiyonluğa ev sahipliği yapmış olacak. Tarihi bir gün yaşanacak İzmir'de. Bu arada... Göztepe, efsane kadrosundan milli sağbeki Papi Mehmet'i (Işıkal) kaybetti hafta ortasında. TFF, bu haftaki tüm maçlarda o yüzden saygı duruşu kararı aldı. Göztepe-Gençlerbirliği maçı öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Son birkaç yılda yaşamını yitiren efsane kadrodan Bombacı Halil, İngiliz Nevzat, Buldozer Fevzi ve Ertan gibi nutulmazlar arasına katılan Papi Mehmet'in üç oğlundan Uğur da Göztepe forması giymişti.

STOİLOV VE ÖĞRENCİLERİ BUGÜN İŞİ BİTİRMEYE KARARLI

Süper Lig’e üçüncü bilet ise play-off'tan çıkacak. Favori Göz Göz, Kara Kızıl'ı normal koşullarda geçer ve Süper Lig biletini taraftarı önünde alır. Ancak top yuvarlak. Beraberlik ya da yenilgi halinde Göz Göz'ü 8 puan geriden izleyen A. Çorumspor haftayı galibiyetle kapatırsa şampiyonluk için 33. veya 34. hafta beklenecek. Çorumspor galip gelemezse her türlü sonuç Göztepe için Süper Lig demek. Stoilov ve öğrencileri işi bugün bitirmek istiyor, çok kararlı gözüküyorlar. Play-off iddiasını sürdürmek isteyen Kara Kızıl'a karşı çok iyi hazırlandıklarını biliyorum. Başkan Rasmus Ankersen de maç için Türkiye'ye gelip hafta içinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne demir attı. Takımla birlikte oldu. Urla'ya moral ziyareti yapmak isteyen taraftarlara çağrı yapan Teknik Direktör Stoliov da coşkulu kutlamalar için maçtan sonrasını işaret etti, anlayış istedi güzel bir sonuç doğrultusunda hazırlıklar için.

GÖZTEPE'NİN MUHTEŞEM TARAFTARIDAN RİCASI

Birkaç gün önce Göztepe CEO'su Kerem Ertan'ın Göztepe Gürsel Aksel’deki basın toplantısındaydım. Ertan da Gençlerbirliği maçında beklenen sonuç alınsa da saha içine taşma riski olan bir kutlama yapılmayacağını, şampiyonluk kutlamasının evdeki son hafta maçı olan Bodrumspor maçı sonrasında yapılacağını açıkladı ve taraftardan bu konuda anlayış beklediğini, herhangi bir tribün yasağı cezası söz konusu olmaması için buna ihtiyaçları olduğunu belirtti. Doğru, soğukkanlı olmakta yarar var. Göztepe taraftarının da Ertan'ın çağrısına kulak vereceğini umuyorum. Tabii, taraftar başta güney tribünü olmak üzere tribün gösterisine hazırlanacak; takımını galibiyet için 90 dakika destekleyecek. Santra öncesi stadı "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz!" belgisiyle çınlatıp Med Cezir'i haykırarak "Fırtınam..Felaketim..Hasretim..." diyecek. Bir kısım taraftar Susuz Dede'de toplanıp Mithatpaşa Caddesi'nden kortejle stada gelecek. Bütün yalı Karataş'tan Güzelyalı'ya kadar sarı-kırmızıya boyanacak. Evlerden, dükkanlardan, araçlardan İsyan marşı yükselecek gün boyunca. Alınacak 3 puan sonrasında o statta olmak vardı diyecek bilet bulamayanlar. Maç sonunda Güzelyalı'da, Göztepe'de şampiyonluğu kutlayarak avunacaklar.

LEVENT YÜKSEL'Lİ MED CEZİR

Med Cezir demişken... Göztepe CEO'su Ertan, perşembe günkü buluşmamızda bir müjde daha verdi; Levent Yüksel 12 Mayıs günü son maçta statta olacak ve bu şarkısını seslendirecek. 20 bin taraftarla birlikte söylenecek o şarkı herhalde tüyleri diken diken eder ve Yüksel'in de, Göztepe Gürsel Aksel’in de tarihine geçer. Taraftar o anı hiç unutmaz, sosyal medya da yıkılır, trend topic olur.

100. YILDA SÜPER LİG VE GÖRKEMLİ MÜZE

Göztepe, seneye 100. kuruluş yılını kutlayacak. Şampiyonluk halinde bu kutlama Süper Lig’de iken yaşanmış olacak. Bu 14 Haziran'daki 99. yıl için ise müjdeler verdi Ertan. Göztepe Gürsel Aksel’deki inşaatı süren Göztepe Müzesi'nin ve bitişiğindeki oyuncak müzesinin açılışı yapılacak. Müze Müdürü, Efsane Göztepe ve Milli Takım kalecisi Ali Artuner'in kardeşi Adil Artuner aylardır bu heyecanı yaşıyor. Stattaki maçla ilgili kapalı alanlar dışındaki kapalı alanların kullanımı ve alt kiracılara kiralanmasına ilişkin yönetmelik de imzadan çıkıp Resmi Gazete’de yayın için sıradaymış. Bunun gerçekleşmesi önemli, çünkü çok pahalı bir endüstri haline gelen profesyonel futbola destek demek. Göztepe Gürsel Aksel’in de artık 365 gün canlı ve ışıl ışıl olması demek.

İNCİRALTI TAMAM GİBİ, SIRA AKADEMİ'DE

23 Nisan'da İnciraltı'nda 17 olimpik branştan 5 bini aşkın çocik ve genç sporcusu ile şenlik gerçekleştiren Göztepe Spor Kulübü’nün profesyonel futboldan ibaret olmadığını da buraya not edeyim. Olimpik branşlardan sorumlu Göztepe Spor Kulübü YK Üyesi Mehmet Sepil'in ev sahipliğindeki şenliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da gelmiş ve muhteşem tabloya dayanamayarak uzun süre kalmış, sarı kırmızılı sporcularla hemhal olmuştu. Göztepe, İnciraltı tesisleri için merkezi ve yerel yönetimden destek bekliyor (Tugay'ın Gençlerbirliği maçına da gelmesi bekleniyor). İnciraltı'ndaki olimpik branşlar tesisleri sonrasında sıra Göztepe Akademisi'ne yer bulmakta. Torbalı krizi sonrasında Göztepe'nin oradan sıtkı sıyrılmış gözüküyor. Zaten Ertan da basın toplantısında 70-80 dönümlük yeni yer arayışından söz etti. Bana kalırsa Torbalı'da İZBAN örneğinde olduğu gibi merkezi ve yerel yönetim işbirliği ile sorun çözülebilir, İzmir kazanır, Türk futbolu kazanır, Göztepe değil sadece... Bu işbirliğini de İzmirliler de Göztepe camiası da takdir eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ana muhalefet lideri Özel Türkiye'nin sorunu için bir araya gelebiliyorsa AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı ve CHP İl Başkanı Aslanoğlu neden gelmesin Göztepe'nin sorunu için? Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ve Göztepe yönetimi neden gelmesin?

GÖZ GÖZ BUGÜN HEDEFE YAKIN

Evet, Göztepe Gürsel Aksel’deki açılış maçı olan Göztepe-BJK karşılaşmasını 20 bin taraftarla birlikte izlemiş ve Halil'in attığı stattaki ilk golü alkışlamıştım. Muhteşem bir atmosferde tarihe, bir ilke tanık olmuştum. Bugün ise muhtemelen son düdük sonrasında Göztepe Gürsel Aksel’de başka bir tarihi olaya, Göz Göz'ün buradaki ilk şampiyonluğuna tanık olacağım.

Umarım güzel bir maç olur ve Göztepe bugün kupaya uzanır. Türk futbolunun başka bir güzide takımı olan Kara Kızıl da umarım 34. hafta sonunda güler ve play-off'a kalır.

Şimdi artık nefesler tutuldu, maç saati bekleniyor.

Tabiî, Stoliov mental ve fizik kondisyon açısından en hazır 11'i sahaya sürüp maçın daha ilk çeyreğinde skoru bulmaya çalışacak. İyi defans yapan takım, ikinci yarıda forvet arkasında görev alan Yalçın ve Rômulo ile hücumda da etkin olmaya başladı. Bilal ve Kubilay da üzerine koydu ikinci yarıda. Göz Göz ilk çeyrekte, olmadı ilk 45'te fişini çekebilir rakibinin. Ancak bunu başaramayan da futbolun 90 dakika olduğunu unutmadan sabırla kendi oyununu oynamalı. Golü ve golleri bulacaktır.

Stoliov'un şu başarılı 11'le başlayacağını söyleyebilirim: Lis- Taha-Tarkan-Helinton-Ogün, Ümit-Celil, Dennis, Yalçın-Bilal, Rômulo.