Lezzet durakları dayanışma noktası oldu

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Ayhan Sicimoğlu’nun danışmanlığında bu yıl ikinci kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali üç gün boyunca tadım atölyeleri, lezzet durakları, sokak performansları ve konserler ile renklendi.

Geçtiğimiz yıl Ege Bölgesi ve Kuşadası’na has yöresel yemeklerin servis edildiği lezzet duraklarında bu yıl deprem bölgesinin birbirinden lezzetli yemekleri ikram edildi. Balıkçılar Meydanı, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kale Kapısı, Kasım Yaman Parkı, Atatürk Meydanı Sanat Sokağı, Kaya Şavkay Meydanı gibi kentin 11 farklı noktasında servis edilen Harput çorbası, öcce, çiğ köfte, kişir pilavı, kayısılı kavurma, beli kırık pilavı gibi yöresel yemekler yoğun ilgiyle karşılandı.

Katılımcıların lezzet duraklarındaki yemeklerden tatmak için satın aldığı biletlerin deprem bölgesinde belirlenecek bir aşevine aktarılacak olması festivale olan ilgiyi daha da artırdı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile eşi Duygu Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Ayhan Sicimoğlu da tüm lezzet duraklarını dolaşarak yemeklerin tadına bakıp festival katılımcıları ile sohbet etti.

Başkan Ömer Günel, gerek atölye çalışmalarında gerekse lezzet duraklarındaki yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek “Bu yıl ikinci kez ‘Hayat Sokakta’ dedik. Bu yıl bizim için ayrı bir önem taşıyor. Depremden büyük zarar gören ve adeta yeniden hayata dönen 11 kentimizin lezzetlerini hemşehrilerimiz ile buluşturduk. Ayrıca lezzet duraklarında tadım yapabilmek için bilet alan vatandaşlarımız bu sayede depremzede vatandaşlarımıza da katkıda bulunma fırsatı yakalamış oldular. Elde edilen satış geliri deprem bölgesine aktarılacak” dedi.

Bu yıl da müzik, sanat, lezzet ve eğlence ile dolu bir festivale imza atan Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Kuşadası’nı yine bir açık hava galerisine çevirmişti.

3 gün boyunca hem Kuşadalılar hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler sanata ve lezzete doydular. Dünyada da az sayıda örneği olan Kuşadası Sokak Festivali’ne emeği geçen herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum.

GAULT & MİLLAU İLE TÜRKİYE RESTORANLARI DÜNYAYA AÇILIYOR

Dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olan Gault & Millau, yakın zamanda Sözen Group iş birliği ile 17. ülke olarak Türkiye’ye adım attı. Gault & Millau Türkiye rehberi, kasım ayı itibarıyla gastronomi dünyası ile buluşacak. Güçlü gastronomi ağı sayesinde kendisine saygın bir yer kazanan Gault & Millau rehberi, 2023 yılı içinde Türkiye’deki saha çalışmalarına başladı ve 2024 yılında yayımlanacak.

Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen yaptığı açıklamada dünyanın en prestijli kataloğu Gault & Millau’yu getirerek Türkiye’deki turizm ve gastronomi çıtasını yükseltmeyi, standartları daha kaliteli yerlere getirmeyi ve dünya ile Türkiye gastronomisi arasında bir köprü kurmayı amaçladıklarını belirterek, Kasım ayında Gault & Millau’nun 2024 kataloğunu Türkiye ve dünya pazarına sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

MADHU’S’TA YAZ BİR BAŞKA

Londra’nın en ünlü ve lüks lokasyonlarında bulunan ve Londra dışında sadece Swissôtel The Bosphorus, İstanbul içerisinde yer alan Madhu’s sıcak yaz günlerinde misafirlerini şık terasında ağırlıyor.

Görkemli iç mimarisi, yüksek standartlı servis anlayışı, kalitesi ve Hint yemeklerinin en özel seçeneklerini sunan menüsüyle Madhu’s, özel dekore edilmiş terası ve ambiyansıyla yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İSTANBUL’UN YENİ İTALYANI

İtalyan mutfağının seçkin lezzetlerini, sıra dışı fine-dining konsepti ile taçlandıran Il Forno Ristorante, İstanbul’a geldi. Gökmen Gastronomi’nin ilkini Samsun Atakum’da açtığı Il Forno Ristorante, şimdi de Büyükyalı Fişekhane’deki yeni yerinde misafirlerini ağırlıyor.

Tarihi Latin heykellerinden özel tasarım pizza fırınına kadar her detayında Akdeniz esintileri taşıyan mekan rahat ve davetkâr bir atmosfer eşliğinde alışılmışın dışında özel lezzetler sunuyor.