Güneş sadece gökyüzünde değil sofralarınızda da olabilir

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’ın yaralarının hızlıca sarılması adına Kahta Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik tarih, gastronomi, tarım ve arkeoloji ile bölgenin tekrar kalkınmasında etkili olmayı amaçlıyor. Tarih, kültür ve medeniyetlerin beşiği Adıyaman’da gastronomi turizminin gelişmesiyle hem kent ekonomisine önemli katkı sağlamak, hem de üreticilerin ürünlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının sağlanması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adıyaman Valiliği’nin destekleri ile Kahta Kaymakamlığının ev sahipliğinde düzenlenen 2. Nemrut Uluslararası Gastronomi Buluşmaları, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den gelen gastronomi ve mutfak dünyasının önemli isimlerini buluşturdu.

Fırat Nehri’nin kıyısında, Nemrut Dağı’nın gölgesinde, tarlalardan topladıkları ürün ve bölge insanlarından edindikleri bilgilerle yemek yapan yerli ve yabancı şeflerle sürdürülebilirlik kavram ve uygulamaları paylaşıldı, bölgenin çok kültürlü geleneksel bilgi hazinesinden gelen değerler tanıtıldı.

Etkinliğin ev sahibi genç ve başarılı Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ile yaptığım keyifli ve lezzetli sohbette depremin ardından Adıyaman’da bir yandan evlerin inşası yükselirken, diğer yandan da vatandaşların psikolojik anlamda eski standartlarına yeniden dönmeleri için bu programları yapmaya başladıklarını öğrendim. Kahta Kaymakamı Selami Korkutata etkinlik ile ilgili düşüncelerini “Mezopotamya’nın kadim topraklarında üretilen gastronomik ürünlerin dünya mutfaklarında yer bulması bizim için çok önemli. Buna benzer programlarımız devam edecek, deprem bölgesini ancak bu şekilde ayağa kaldırabiliriz.” şeklinde ifade etti.

Beş gün süren etkinlik boyunca şefler Adıyaman’da üretilen ürünlerin hasadını yapıp workshop çalışmaları gerçekleştirdi. Yoğun programa rağmen sohbet etme fırsatı bulduğum yabancı şefler deneyimledikleri Adıyaman’a özgü yemeklerden çok etkilendiklerini ve Adıyaman’ın gastronomide oldukça geniş bir kültüre sahip olduğunu belirterek, Adıyaman mutfağında yer alan ürün ve yemekleri kendi mutfaklarında da kullanacaklarını özellikle belirttiler.

Bölge mutfağının gelişimi ve tanıtımı açısından çok önemsediğim bu uluslararası etkinliğin 6 Şubat depremlerinin ardından geniş katılımla ve büyük bir başarı ile gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi tüm kalbimle tebrik ediyor gelecek yıl yapılacak olan 3. Uluslararası Nemrut Gastronomi buluşmalarını merakla bekliyorum.

Bu arada Adıyaman’da yeni keşfettiğim lezzet duraklarını önümüzdeki hafta bu köşede sizlerle paylaşacağım.

GASTRONOMİNİN KALBİ ANTALYA’DA ATIYOR

“Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali dün akşam Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde verilen resepsiyonun ardından Karaalioğlu Parkı’nda kapılarını açtı.

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından konukların ağırlandığı festival, birbirinden önemli etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de olduğu pek çok başarılı ismi Antalya’da buluşturan festivalde; sergiler, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı, workshoplar, paneller, söyleşiler ve yarışmalar düzenleniyor.

İki gün boyuca Antalya Karaalioğlu Parkı’ndaki festival alanında gerçekleştirilecek söyleşi ve workshoplarda; Marc Segarra, Yoshizumi Nagaya, Ernesto Ventos, Juanjo Losada, Claudio Chinali, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Arda Türkmen, Cüneyt Asan, Rafet İnce, Mehmet Özer, Aykut Üner, Mevlüt Özkaya, Serkan Aksoy, Ömür Akkor, Ebru Baybara Demir gibi dünyaca ünlü birçok şef ve gastronominin başarılı isimleri Antalyalılar ve festival için Antalya’ya gelen sektör temsilcileriyle buluşacak.

Antalya’yı gastronominin de başkenti yapma hedefi ile hayata geçirilen 2. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ni bugün ve yarın Antalya’da olanların kaçırmamasını öneriyorum.

NG AFYON ÇEVREYE DUYARLILIĞINI BİR KEZ DAHA KANITLADI

NG AFYON, Sürdürülebilirlik Akademisi'nden aldığı Greening Hotels belgesinden sonra Green Check Altın Sertifikası ile ikinci yeşil belgeyi alan tek otel oldu. Bugüne kadar aldığı ISO 14001, Yeşil Yıldız, GSTC, Greening Hotels belgelerinden sonra Green Check Altın Sertifikası’nı alarak çevreye olan duyarlılığını bir kez daha belgeledi.

NG AFYON, geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile GSTC arasında yapılan anlaşmaya göre 2030’a dek tamamlanması gereken kriterleri yerine getirerek Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından verilen Sürdürülebilir Turizm Sertifikasının da sahibi olmuştu.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür: “Turizmde daha sürdürülebilir bir gelecek, hem ülkemiz hem de gelecek nesiller için büyük önem taşıyor. NG Hotels olarak, bu vizyonla sektördeki dönüşümün öncülerinden biri olmak amacındayız. Green Check Sertifikası, işletmelerin sürdürülebilirlik uygulamalarındaki yeşil taahhütlerini ve başarılarını onaylamak amacıyla oluşturulmuştur. NG AFYON olarak, bu prestijli belgeyi almanın gururunu yaşıyoruz.” şeklinde ifade etti.