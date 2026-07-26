Geleneksel Tatlar, Modern Ritim: Yiğit Güldü Türk Mutfağının 'Allegro'sunu Anlatıyor

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Yalnızca karın doyurmayı değil; misafirlerine asit, yağ, tuz ve dokunun kusursuz uyumuyla unutulmaz bir hikâye ve huzur moments’ı sunmayı hedefliyor. Trendlerin ve sosyal medyanın görsel çılgınlığının ötesinde, Türk mutfağını uluslararası sahnede hak ettiği değere ulaştırma vizyonuyla hareket eden Yiğit Güldü ile mutfaktaki felsefesinden gelecek hedeflerine uzanan ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdik.

Alla Turca Allegro ismi hem geleneksel Türk ezgilerini hem de batının dinamik ritmini çağrıştırıyor; senin mutfaktaki ritmin ve bu iki dünyayı tek bir tabakta buluşturma hikayen nasıl başladı?

Benim için mutfak, geçmişle geleceğin buluştuğu bir alan. Çocukluğumdan beri Türk mutfağının güçlü lezzet hafızasıyla büyüdüm. Mesleğe başladıktan sonra ise farklı mutfak kültürlerini ve modern pişirme tekniklerini öğrenme fırsatı buldum. Bugün tabak hazırlarken amacım geleneksel tatları değiştirmek değil, onları daha rafine ve çağdaş bir dille anlatabilmek. Alla Turca Allegro’nun ruhu da tam olarak bunu ifade ediyor. Köklerine bağlı ama dünyaya açık bir mutfak anlayışı.

Şeflik yolculuğunda "işte bu an benim dönüm noktamdı" dediğin ve seni bugünkü Yiğit Güldü yapan o ilk mutfak kırılmasını anlatır mısın?

Mutfağa ilk adim attığım günü hiç unutmuyorum herkes bir şeylerle uğraşıyordu inanılmaz bir kaos vardı ben ise ne yapacağımı bilemedim donup kalmıştım sonra kendi kendime (bıçak tutamıyorsam yerleri süpürürüm diyerek bir hırsla yerleri süpürmeye başlamıştım) o gün iyi bir şef olabilmek en tepeden başlamak değil en temel işi bile aynı özen ve disiplinle yapabilmektir bugün hala o ilk günkü çalışma azmimi koruyorum

Geleneksel Türk mutfağını modern tekniklerle yeniden yorumlarken, lezzet hafızasına sadık kalmak adına asla çiğnemediğin o kırmızı çizgin nedir?

Bir tabağın hikâyesini oluşturan temel lezzeti asla kaybetmem. Sunum değişebilir, teknik değişebilir ama misafir ilk lokmada o yemeğin ruhunu hissetmeli. Eğer bunu başaramıyorsam yaptığım şey modern yorum değil, bambaşka bir yemek olur.

Şu anki menünden bir tabağı senin mutfaktaki karakterini, deli dolu ya da titiz yanını en iyi yansıtacak bir "otoportre" olarak seçmeni istesem, bu hangisi olurdu?

Tabii ki menü hazırlık aşamasında aniden durup doğaçlama olarak yaptığım denizden kokoreç bir tabağı yaratırken bir şey ekleyip tadına bakıp hayal edip yeni bir şey eklemek ve yeni bir tat oluşturmak doğaçlama olarak heyecan verici.

Malzemeler arasında o kusursuz, hızlı ve dengeli "Allegro" uyumunu yakalamaya çalışırken, yeni bir reçete tasarlama aşamasında uykularını en çok ne kaçırıyor?

Lezzet dengesi. Bir tabağın sadece güzel görünmesi yeterli değil. Asit, yağ, tuz ve dokunun kusursuz uyumu yakalanana kadar denemeye devam ederim. Bazen tek bir sos üzerinde günlerce çalıştığım olur.

Bugün dünya gastronomi sahnesine baktığında, Türk mutfağının hak ettiği ritmi bulduğunu düşünüyor musun, yoksa hala eksik çalınan bir şeyler var mı?

Türk mutfağı çok güçlü bir mirasa sahip ancak bunu dünyaya anlatma konusunda hâlâ eksiklerimiz var. Anadolu’nun sahip olduğu ürün çeşitliliği ve tarif zenginliği birçok ülkeden daha fazla. Doğru sunum ve doğru hikâyelerle Türk mutfağının çok daha büyük bir noktaya ulaşacağına inanıyorum.

Mutfakta nasıl bir orkestra şefisin; arkada çalan hareketli bir müzik eşliğinde doğaçlamaya izin veren bir lider mi, yoksa mutlak disiplin ve sessizliği şart koşan bir maestro mu?

Disiplini seven ama ekibinin gelişmesine de alan tanıyan bir liderim. Mutfakta herkesin fikrini dinlemeyi severim ancak servis başladığında herkesin aynı ritimde hareket etmesi gerektiğine inanırım. Çünkü iyi bir mutfak bireysel başarılarla değil, ekip uyumuyla çalışır. Bu bakış açısını bana mutfağa ilk adım attığım günden beri örnek olan dedem Faruk Oş’tan, mesleki yolculuğumda bana çok şey katan mentörlerim Barış Kenaroğlu ve Yaren Çapar’dan öğrendim. Onlardan aldığım disiplini, saygıyı ve ekip ruhunu bugün çalıştığım her mutfağa yansıtmaya çalışıyorum.

Yerel üreticiyle ve coğrafi işaretli ürünlerle olan bağını nasıl tanımlıyorsun; tabağına koyacağın o eşsiz malzemenin peşinden en fazla ne kadar uzağa gidebilirsin?

İyi ürün, iyi yemeğin temelidir. Mümkün olduğunca yerel üreticilerle çalışmayı tercih ediyorum. Ürünün nereden geldiğini, nasıl yetiştirildiğini bilmek bana güven veriyor. Gerektiğinde kaliteli bir ürün için uzun yollar gitmekten de çekinmem.

Misafirlerinin masadan ayrılırken sadece "karnı doymuş" olarak değil, bir hikâyeye ortak olmuş gibi hissetmelerini sağlamak için tabaklarına gizlediğin o imza dokunuş nedir?

Benim için yemek sadece karın doyurmak değildir. Sunumdan aromaya kadar her detay bir duygu oluşturmalı. Misafirin tabağı bitirdikten sonra aklında sadece lezzet değil, yaşadığı deneyim de kalmalı.

Kariyerinde yaptığın ve "iyi ki bu hatayı yapmışım, bana mutfağa ve hayata dair en büyük dersi verdi" dediğin o eğitici başarısızlık hikayen nedir?

İlk yıllarımda her şeyi tek başıma yapmaya çalışıyordum. Zamanla yardım istemenin ve görev paylaşmanın zayıflık değil, profesyonellik olduğunu öğrendim. Bugün ekip çalışmasına verdiğim önem tamamen bu tecrübelerden geliyor.

Gastronomide sürekli değişen akımlar ve sosyal medyanın "görsel" çılgınlığı arasında, kendi özgün tarzını ve mutfak felsefeni popüler kültüre manipüle ettirmeden nasıl koruyorsun?

Trendleri takip ediyorum ama onların peşinden gitmiyorum. Benim için bir tabağın en önemli özelliği, misafirde duygu uyandırması. Sosyal medyada dikkat çekmek güzel ama sırf fotoğrafı güzel olsun diye lezzetten veya karakterinden ödün vermem. İlham alırım, araştırırım ama her zaman kendi dokunuşumu eklerim. Çünkü yıllar sonra insanların hatırlayacağı şey, o tabağın kaç beğeni aldığı değil, onlara ne hissettirdiği ve nasıl bir deneyim yaşattığıdır.”

Alla Turca Allegro’nun mutfağından çıkıp geleceğe doğru baktığında, gastronomi dünyasında bırakmak istediğin en büyük miras veya gerçekleştirmeyi düşlediğin o çılgın proje ne?

Hedefim Türk mutfağını uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil eden şeflerden biri olmak. Bir gün kendi restoranımı açarak modern Türk mutfağını dünyaya anlatan bir marka oluşturmak istiyorum. Aynı zamanda genç aşçılara ilham verebilecek bir isim olmayı da hedefliyorum.

Yemek yapmayı bir duygu aktarımı olarak kabul edersek, şu sıralar misafirlerine tabakların aracılığıyla en çok hangi duyguyu hissettirmek istiyorsun?

Ben mutfakta çalışırken zihinsel olarak dinleniyorum. Aynı hissi misafirlerime de yaşatmak isterim. O gün yaşadıkları tüm stresi, yorgunluğu ve günlük hayatın koşuşturmasını birkaç saatliğine de olsa geride bıraksınlar. Masalarına gelen her yeni tabağı merakla beklerken kendilerini iyi hissetsinler, güzel vakit geçirsinler ve restorandan ayrıldıklarında hem lezzet hem de huzur dolu bir deneyim yaşamış olsunlar.

Mutfak dışında seni besleyen, yemek reçetelerine gizlice sızan en büyük tutkun nedir; izlediğin bir film, yürüdüğün bir şehir ya da dinlediğin bir melodi tabağa nasıl dönüşüyor?

Spor hayatımın önemli bir parçası. Düzenli spor yapmak bana disiplin, sabır ve istikrar kazandırdı. Bu alışkanlıklar mutfaktaki çalışma düzenime de yansıyor. Yoğun tempoda enerjimi korumama, stres yönetmeme ve her gün kendimi bir önceki günden daha iyi olmaya motive etmeme yardımcı oluyor.