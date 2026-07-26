Uzman İsim Uyardı: İşte Peynirde Listeria Riskini Artıran Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri kapsamında Tahsildaroğlu markasına ait bazı peynirler için toplatma kararı verilmesi, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Habertürk'e konuşan Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, peynirlerde Listeria bakterisine karşı tüketicileri uyardı.

BUZDOLABI SICAKLIĞINDA DA YAŞAMINI SÜRDÜREBİLİYOR

Bayburtluoğlu, Listeria’nın diğer birçok bakteriden farklı olarak buzdolabı sıcaklığında da yaşamını sürdürebildiğini ve çoğalabildiğini belirtti. Bu nedenle yalnızca soğuk zincirin korunmasının bakterinin gelişimini engellemek için yeterli olmayabileceğine dikkat çekti.

KIRIK PEYNİRLERDE ÇAPRAZ BULAŞMA RİSKİ

Özellikle çiğ sütten üretilen ve yeterince olgunlaştırılmayan peynirlerin risk taşıdığını belirten Bayburtluoğlu, 'kırık peynir' olarak adlandırılan ve farklı partilerden ürünlerin karıştırılmasıyla oluşan peynirlerde de dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ürünlerin farklı partilerden daha fazla karıştırılmasının, temiz ürün ile kontamine ürünün birbirine temas etmesini ve çapraz bulaşma riskini artırabileceğini vurguladı.

ŞÜPHELİ ÜRÜN TÜKETİLMEMELİ

Bayburtluoğlu, kaynağı belirsiz, hijyeninden şüphe edilen veya hakkında toplatma kararı bulunan ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Listeria enfeksiyonunun özellikle hamileler, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler açısından daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Bayburtluoğlu, bu grupların riskli peynirlerden uzak durması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi