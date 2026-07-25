Sofra, Tuval ve Coğrafya: Kesişen Yolların Gastronomik Anatomisi

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Geçtiğimiz günlerde Club Marvy’de gerçekleşen Gault&Millau Türkiye Signature Dining Experience serisinin iki akşam yemeği tam da bu entellektüel derinliğin Ege’deki somut bir tezahürüydü.

Club Marvy, konuklarına sadece lüks bir tatil vaat etmekle kalmıyor; Ege’nin yalın ve özgün doğasını, sanatı ve yüksek gastronomiyi odağına alan rafine bir yaşam kültürüyle harmanlıyor.

Lüksün gösterişten uzak, doğayla ve yerel hafızayla kurduğu bu dingin bağ, mekânın ruhuna derinlik katıyor.

Etkinlik kapsamında Atelier Marvy’de kapılarını açan Fırat Engin’in “Ayakta Kalma Egzersizleri” sergisi ise bu atmosferi mükemmelen tamamladı.

Sanatçının çağdaş formlarla direnişi ve varoluşu sorguladığı eserleri, sofradaki mutfak disipliniyle tabağın ardındaki zihinsel emek arasında sarsıcı bir paralellik kuruyordu.

Tam da bu noktada, Gökmen Sözen’in ülkemize getirdiği Gault&Millau derecelendirme sisteminin Türk gastronomisine kazandırdığı ivmeyi de vurgulamak istiyorum.

Şeflerin özgünlüğünü, teknik yetkinliğini ve yerel malzemeyle kurduğu entelektüel ilişkiyi bağımsız bir gözle tescilleyen bu rehber, yerel değerlerimizin uluslararası arenada hak ettiği dinamik ve saygın yeri almasına büyük katkı sağlıyor.

İki gün süren bu özel buluşmanın odağında ise hiç kuşkusuz damaklarda iz bırakan şefler ve onların ortak bir gastronomi dili inşa eden lezzetleri vardı.

İlk akşam Gault&Millau Türkiye 1 Toque ödüllü Buono Italiano’da gerçekleşen “Dört Şef Tek Menü” deneyimi, farklı mutfak kültürlerinin adeta polifonik bir senfonisiydi.

Yemeğin açılışını yapan Grégoire Berger, Illusion of a Tomato ve Euphoria of a New Departure tabaklarıyla lezzet algımızı ters yüz eden şaşırtıcı bir başlangıç sundu.

Berger, malzemenin fiziksel formunu aşan teknik ustalığıyla damağımızda hem şiirsel hem de kışkırtıcı bir iz bıraktı.

Ardından Anadolu mutfağının kadim birikimini incelikle tabağa aktaran Sinem Özler sahne aldı.

Lor peyniri, kaymak ve bulgur iç harcıyla hazırladığı Lor Peynirli Pazı Dolması, geleneksel hafızamızın modern tabağa ne kadar yakıştığının kanıtıydı.

Özler’in ana yemekte sunduğu, aromatik otlarla ağır ateşte pişmiş kuzu yorumu ise Anadolu’nun sabır ve emek odaklı pişirme felsefesini zarafetle sergiledi.

İtalyan şef Floriano Pellegrino, vanilya ve nohut eşlikçisiyle sunduğu Melanzane tabağında malzeme eşleşmesinin sınırlarını zorlayan cüretkâr bir tavır takındı.

Ana yemekte servis ettiği ördek ve vinospunto ile hazırlanan Timballo ise klasik İtalyan yapısını çağdaş bir derinlikle buluşturdu.

Gecenin tatlı finalinde ise Cristina Bowerman, Ege’nin taze şeftalisini kakule, badem ve sızma zeytinyağı ile evlendirerek; İtalyan disiplinini Akdeniz’in hafifliği ve aromatik tazeliğiyle mühürledi.

İkinci akşam ise Değirmen Restoran’da Anadolu, Gürcistan ve Ege mutfaklarının kesişim kümesini keşfettik.

Şeflerin Özdere Balık Mezatı ve Selçuk Yerel Pazarı’ndan bizzat seçtiği taze malzemeler, tabağın doğrudan coğrafyayla bağ kurmasını sağladı.

Gürcü şef Tekuna Gachechiladze’nin Çıtır Enginar Kalpleri ve Gürcü usulü bıldırcını, Kafkasya’nın zengin baharat ve pişirme geleneklerini Ege tazeliğiyle ustaca buluşturan dengeli bir yapı oluşturdu.

Ahmet Güzelyağdöken ise pazardan anlık ilhamla topladığı rastgele ürünlerle şekillendirdiği tabaklarında ve tütsülenmiş kuzu gerdanında, toprağa ve üreticiye duyduğu derin saygıyı hissettirdi.

Güzelyağdöken, Ege mutfağının gösterişsiz ama derinlikli ruhunu tabağa aktarırken adeta bir hafıza koruyucusu gibiydi.

Gecenin finalinde Çiğdem Seferoğlu’nun günlük balık ve bebek kalamarla kurduğu deniz dengesi ile Antep fıstıklı dondurmayla yaptığı sürpriz kapanış, Anadolu lezzetlerinin yaratıcı ellerdeki sınırsız potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

İki gün boyunca Club Marvy’de yaşadığımız deneyim, sadece iyi yiyeceklerin servisi değildi; tabağın bir hikâyeye, malzemenin bir sanata ve sofranın ortak bir kültürel platforma dönüştüğü unutulmaz bir lezzet anatomisiydi.