Rekabetin Değil, Kolektif Paylaşımın Gücü

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Geçtiğimiz günlerde Izaka Terrace’ta düzenlenen "3 Şef 1 Sofra 3 Hikâye" gecesi, bu ortak hafızanın en somut örneklerinden biri oldu.

İstanbul Boğazı’nın dingin ve panoramik manzarasını pencerelerine taşıyan mekân, o akşam çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Bu anlamlı gecede üç farklı şef, kendi özgün mutfak felsefelerini ortak bir sofrada bir araya getirdi.

Ortaya çıkan kusursuz uyum, modern gastronomi dünyasında rekabetin değil, kolektif paylaşımın gücünü simgeliyordu.

Gecenin arkasındaki üç genç isim, mutfak kültürüne getirdikleri vizyoner ve entelektüel derinlikle Türk gastronomi sahnesinde öne çıkıyor.

Ev sahibi Şef Serhat Eliçora, Izaka Terrace mutfağında ürüne duyulan derin saygıyı merkeze alarak malzemeye minimum müdahaleyle çalışıyor.

Reçetelerini oluştururken gösterişten uzak, son derece disiplinli ve net bir çizgi takip ediyor.

Aila Restaurant’ın Şefi Kemalcan Yurttaş ise yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin korunmasına büyük değer veriyor.

Mutfakta sürdürülebilir bir model uygularken geleneksel reçeteleri çağdaş tekniklerle harmanlıyor.

Bursa’dan gelen Tola Restaurant Kurucusu Şefi Atakan Özen ise süreç yönetimi ve analitik yaklaşımıyla geleneksel Anadolu lezzetlerini modern bir dille yeniden kurguluyor.

Bu üç şefin henüz genç yaşta elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılar, mutfak kültürümüze getirdikleri entelektüel yaklaşımın net bir kanıtıdır.

Gecenin menüsü, bu güçlü felsefelerin tabaklar üzerinden adım adım okunmasına olanak sağladı.

Bu özel tadım Şef Atakan Özen’in "Zeytinyağlı Enginarın Halleri" tabağıyla başladı.

Özen, tek bir malzemeyi farklı doku, kıvam ve ısı gruplarında işleyerek tabağa taşımıştı.

Enginar çanağı, kıtır enginar kalbi, enginar sorbesi, enginar köpüğü ve enginar emülsiyonu aynı anda servis edildi.

Bu tabak, malzemenin potansiyelini analitik bir süreçle ortaya koyuyordu.

Geleneksel zeytinyağlı kavramını çağdaş bir boyuta taşıyan, son derece dengeli, hafif ve zihin açıcı bir başlangıçtı.

Ardından gelen ara sıcak, Şef Serhat Eliçora’nın imzasını taşıyan "İskenderun Karides Tartı" oldu.

Deniz ürünlerinin saflığını korumayı amaçlayan bu tabakta, karidesin doğal tatlılığı ön plandaydı.

Temiz deniz aroması, rezene püresi ve yoğun bisk sos ile kusursuzca desteklenmişti.

Eliçora’nın ürünü gölgelemeyen yalın yaklaşımı, bu tabakta da net şekilde kendini gösteriyodu.

Tabak karmaşadan uzak, net ve temiz lezzet profiliyle damağı yormadan derin bir iz bıraktı.

Ana yemekte Şef Kemalcan Yurttaş, geleneksel mutfak köklerimize ve sürdürülebilirlik felsefesine saygı duruşunda bulunan bir tabak sundu ve "Gömlek Yağına Sarılmış Kuzu Sırtı" masadaki yerini aldı.

Etin suyunu ve lezzetini koruyan geleneksel gömlek yağı tekniği mutfakta ustalıkla uygulanmıştı.

Tabağa eşlik eden barbunya ragout, köz arpacık soğan, beyaz dut ve koruk suyu, asit ve tatlılık dengesini muazzam kuruyordu.

Yurttaş’ın yerel malzemeyi işlevsel kullanma becerisi tabağın bütününde hissediliyordu.

Gecenin finali ise yine Serhat Eliçora’nın "Çırpılmış Cheesecake"i ile yapıldı.

Alışılmış ağır ve yoğun klasik cheesecake formunun aksine, bu tabak hafifliğiyle dikkat çekti.

Çilek, kuzu kulağı ve yanık süt kıtırları, tatlıya taze otların aromatik ferahlığını kazandırmıştı.

Aynı zamanda damak hafızamıza ait tanıdık bir çıtırlığı da tabağa eklemişti.

Tatlı, tüm menünün taşıdığı hafiflik ve denge felsefesini başarıyla tamamlayan zarif bir nokta oldu.

Bu anlamlı ve unutulmaz gastronomi deneyiminin tüm geliri Darüşşafaka’ya bağışlanarak çocukların eğitimine destek sağlandı ki bir köşe yazarı olarak mutfağın bu birleştirici ve sosyal fayda yaratan dayanışma gücünü her zaman çok önemsiyorum.

Üç genç şefin ortak bir amaç uğruna mutfaklarını birleştirmesi, lezzet, kültür ve toplumsal sorumluluğu aynı sofrada kusursuzca harmanlaması bence takdire şayandı.

Türk gastronomisinin bu denli genç, bilinçli ve duyarlı ellerde yükseldiğini görmek geleceğe dair umutlarımı tazelemeye fazlasıyla yetiyor.