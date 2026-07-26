İspanya ve Fransa'da Kırmızı Alarm! Yangınlar Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi, 220 Bin Kişi Tahliye Edildi

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İspanya ve Fransa, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. BBC'nin haberine göre aşırı sıcaklık, kuraklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan alevler nedeniyle 2 ülkede 220 binden fazla kişi tahliye edildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Landes bölgelerinde çıkan yangınlarda 19 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu. Bordeaux çevresindeki yerleşimlerde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken, en az 80 ev kullanılamaz hale geldi.

ORDU HAREKETE GEÇTİ

Alevlerin rüzgarın etkisiyle Bordeaux'ya doğru ilerlemesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ordunun göreve çağrıldığını açıkladı. Fransa ayrıca AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye sokarak Çekya ve Slovakya'dan helikopter desteği istedi.

İSPANYA'DA ACİL DURUM İLANI

İspanya'da ise Madrid'in batısındaki 3 yangının birleşmesiyle oluşan geniş alev cephesi nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. Yaklaşık 25 bin kişiye tahliye emri verilirken, 40 bin kişiden de evlerinden çıkmamaları istendi.

Madrid Bölge Başkanı Isabel Díaz Ayuso, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarın yangınları daha da büyüttüğünü belirterek yaşananları bölge tarihinin en kötü yangını olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği, yangınlarla mücadeleye destek amacıyla İspanya ve Fransa'ya uçak ve helikopter gönderirken, Güney Avrupa genelinde aşırı sıcaklık ve kuraklık etkisini sürdürüyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, yangınların bu yıl Avrupa'da yaktığı alan şimdiden son 20 yılın yıllık ortalamasını aştı.

Kaynak: Haber Merkezi