Nijerya'da Lassa Ateşi Alarmı: Bir Haftada 14 Yeni Vaka

Nijerya'da Lassa ateşi salgını etkisini sürdürüyor. Son bir haftada 14 yeni vaka tespit edilirken, yıl başından bu yana virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 224'e yükseldi.

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Nijerya'da Lassa Ateşi Alarmı: Bir Haftada 14 Yeni Vaka
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Lassa ateşi salgını nedeniyle endişe büyüyor. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), son bir haftada ülkenin çeşitli eyaletlerinde 14 yeni Lassa ateşi vakasının doğrulandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, bu yıl şimdiye kadar 23 eyalette görülen salgında toplam can kaybı 224'e ulaştı. Yetkililer, hastalığa bağlı ölüm oranının geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini ve en fazla vakanın 21-30 yaş grubunda görüldüğünü bildirdi.

NASIL BULAŞIYOR?

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan, insandan insana da geçebilen Lassa ateşi, ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor. Salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde çalışmalar sürerken, yetkililer vatandaşları kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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