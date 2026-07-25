Kulisler Bu İddiayla Çalkalanıyor: YENİ Parti’den 10 Vekil İstifa Edebilir

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme geldi. İddiaya göre YENİ Parti'den 10 milletvekili istifa edebilir.

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Kulisler Bu İddiayla Çalkalanıyor: YENİ Parti’den 10 Vekil İstifa Edebilir
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Mutlak butlan kararının ardından kriz yaşanan CHP’de 91 milletvekili ayrılarak YENİ Parti’yi kurdu. Özgür Özel’in liderliğindeki YENİ Parti, TBMM’de ikinci sıraya yerleşerek ana muhalefete otururken CHP 44 vekille beşinci sıraya düştü.

Gazeteci Hacı Yakışıklı, tv100 ekranlarında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Yakışıklı'nın aktardıkları şöyle: "Özgür Özel’in yanına geçen 90 milletvekilinden en az 10 milletvekili istifa çizgisinde. CHP’ye geçmeyebilirler, bağımsız kalabilirler, farklı bir siyasi partiye geçebilirler.

İYİ PARTİ ÖRNEĞİNİ VERDİ

İYİ Parti içerisinde nasıl bir istifa silsilesi süreci gördüysek Yeni Parti’de de göreceğiz. Şu anda sallantıda olan Özgür Özel’in partisi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi baba ocağına dönüş sürecini başlatacak. Kemal Beyin derdi partisini küçülmekten kurtarmak. Özgür Özel bu süreç olmasın diye kuruluş kodlarından bahsediyor."

Kaynak: Haber Merkezi

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