Berlin’de Kabus Gecesi! Onur Yürüyüşü’nde Araç Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Almanya’nın başkenti Berlin’de 'Onur Yürüyüşü' sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası etkinlik iptal edildi. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Berlin’de Kabus Gecesi! Onur Yürüyüşü’nde Araç Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar Var
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Almanya'nın başkenti Berlin'de LGBTQ+ bireylerin düzenlediği 'Onur Yürüyüşü' sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre olayda en az bir kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

BİR KİŞİ YAKALANDI

Berlin Polisi, olayın ardından Tiergarten bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Terk edilmiş halde bulunan aracın sürücüsü olduğu gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Yüz binlerce kişinin katıldığı etkinlik, bu olayın ardından yarıda kesildi. Polis, Brandenburg Kapısı çevresindeki konser alanını boşaltarak katılımcılardan bölgeyi terk etmelerini istedi.

Yetkililer, olayın kasıtlı olup olmadığının ve Onur Yürüyüşü'nün hedef alınıp alınmadığının henüz netlik kazanmadığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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