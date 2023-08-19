Gastronominin yıldızları Antalya'da buluşuyor

ÇITA HER YIL YÜKSELİYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in davetiyle, 1-3 Eylül tarihlerinde “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla ikincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Food Fest Antalya’nın tanıtımı için düzenlenen akşam yemeğine katılmak üzere sınırlı sayıdaki gazeteci dostumla birlikte hafta içinde Antalya’ya gittim. Sayın Başkan bizleri Antalya’nın 85 yıllık simge adresi 7 Mehmet’te sevgili dostum Mehmet Akdağ ile birlikte ağırladı. Özenle dizayn edilmiş menüye eşlik eden keyifli sohbette Başkan’ın uluslararası boyutta gerçekleşecek bu etkinlik ile ilgili duyduğu coşku ve heyecanının yanı sıra bu yıl çıtanın daha da yukarı taşındığını görmek beni çok mutlu etti.

Ülkemiz gastronomisinin globalleşmesinde yaratıcısı olduğu “Gastromasa” başta olmak üzere imza attığı etkinliklerle çok önemli rolü olan sevgili dostum Gökmen Sözen’in bu yıl da Food Fest Antalya İçerik Direktörü kimliği ile Sayın Başkan’ın yanında oturmasının hedeflenen uluslararası başarının en büyük teminatı olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.

HEDEF DÜNYA MARKASI OLMAK

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek “Göreve geldiğimizde, cennet güzellikleriyle turizmin başkenti olan ‘Antalya’mızı kültür-sanatın, tarımın ve gastronominin de başkenti yapacağız’ demiştik. Bu güzel şehrin sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmak; onları, var olan güzelliklerini koruyarak geliştirmek, büyütmek ve ileriye taşımak için durmaksızın çalıştık ve verdiğimiz sözleri bir gün bile unutmadık. İşte bu düşünceler ışığında, şehrimizi gastronominin de başkenti yapma hedefi ile geçtiğimiz yıl, Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ni hayata geçirdik. Güzellikleri ile dünyayı kendine hayran bırakan şehrimizin lezzetlerini de dünya markası haline getirmek için önemli bir adım attık. Çünkü güzel Antalya’mızın zengin mutfağı, bunu fazlasıyla hak ediyordu” dedi.

Antalya’nın yerel ürünlerinin ve yemeklerinin eşsiz bir hazine olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu muhteşem hazineyi dünyaya tanıtırken, aynı zamanda korumak ve geleceğe de miras bırakmak istediklerini dile getirdi.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER ANTALYA’DA BULUŞACAK

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından konukların ağırlanacağı festival, pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de olduğu pek çok başarılı ismi Antalya’da buluşturacak olan festivalde; sergiler, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı, workshoplar, paneller, söyleşiler ve yarışmalar düzenlenecek.

Söyleşiler ve workshoplarda; Marc Segarra, Yoshizumi Nagaya, Ernesto Ventos, Juanjo Losada, Claudio Chinali, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Arda Türkmen, Cüneyt Asan, Rafet İnce, Mehmet Özer, Aykut Üner,Mevlüt Özkaya, Serkan Aksoy, Ömür Akkor gibi dünyaca ünlü birçok şef ve gastronominin başarılı isimleri yer alacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN ŞEHİRLERİMİZ İÇİN DAYANIŞMA MUTFAĞI KURULACAK

Festivalde ayrıca, deprem felaketinden etkilenen şehirlerimizin ünlü mekanları ile tadım aktivitelerinin gerçekleştirileceği “Dayanışma Mutfağı” da kurulacak.

BU HEYECANA ORTAK OLMAK LAZIM

1-3 Eylül tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesinin; Antalya’yı gastronominin de başkenti yapma hedefi ile geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin ikincisinde buluşmak üzere…

HOMAGE HOSPİTALİTY 3 THAİ SELECT ÖDÜLÜNÜ İSTANBUL’A GETİRDİ

Homage Hospitality Tayland Kraliyet Hükümeti tarafından, sadece özüne sadık kalan Tayland yemeklerinin kaliteli ürün ve servis deneyimi ile birlikte sunulduğu restoranlara verilen Thai Select Ödülleri’nin üçünü İstanbul’a getirdi. Homage Hospitality çatısı altında 3 farklı konseptte Tayland lezzetleri sunan Çok Çok Thai, Az Çok Thai ve Çok Çok Pera, Thai Select ödülünün halihazırda verilen 3 farklı kategorisinin hepsinden birer ödül alan dünyadaki tek marka oldu.

2016’da açılan ve Tayland sokak lezzetlerinden ilham alarak açık mutfağı ile samimi bir ortamda özgün Tayland yemekleri sunan Az Çok Thai, Thai Select "Casual" ile ödüllendirilirken, 2006’dan beri klasik Tayland yemekleri ile misafirlerini ağırlayan Çok Çok Thai, Thai Select "Classic" ile ödüllendirildi. 2021’de açılan ve modern Tayland lezzetleri ile daha önce görülmemiş bir deneyim sunan Çok Çok Pera, ödüllü Singapurlu mimar Kay Ngee tarafından tasarlanmış ve üst seviye servisi ile Thai Select "Signature" ödülüne layık görüldü. Bu başarıda emeği olan herkesi can-ı gönülden kutluyorum.

ANADOLU LEZZETLERİNE ZAXİ DOKUNUŞU

Hilton Istanbul Maslak bünyesinde yer alan zarif ve samimi atmosferinde misafirlerini günün her saatinde nitelikli ve özel tatlarla buluşturan Zaxi Restoran, menüsüne eklediği yöresel lezzetlerle misafirlerine farklı deneyimler yaşatıyor. Her ay farklı bir yöreye ait tatları menüsüne ekleyen Zaxi, ağustos ayında İç Anadolu mutfağını misafirleriyle buluşturuyor.

HAMBURGERİN YENİ ADRESİ

Vazgeçilmez sokak lezzetlerinden hamburgere yeni bir soluk getiren Marmo Burger & Drink özenle mayalanan hamburger ekmeği, enfes sos ve el yapımı salatalık turşuların tatlandırdığı menüsüyle misafirlerini ağırlıyor. İstanbul’un kalbindeki konumuyla Wish More Hotel Şişli’de yeni bir lezzet durağı olarak kapılarını açan Marmo Burger & Drink, modern atmosferi ve menüsüyle misafirlerine nefis bir yemek deneyimi sunuyor.