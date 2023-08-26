Damak hafızamızı taze tutan lezzetler

Geleneksel ve köklü Türk mutfağına odaklanan ve Michelin Rehberi’nde tavsiye edilenler arasında yer alan Sirkeci’deki Ocak Restoran, Regie Ottoman otelinin eski Osmanlı Tekel İdare binası olarak kullanılan bölümünde pandemi sonrasında açılmış. Geleneksel ve modern unsurların muhteşem bir sentezini yansıtan dekorasyonu olan bu şık restoran kurucusu Şef Ömer Bozyap’ın yemeğe ve ürüne bakışını yansıtan izlerle gelenleri kapıdan girer girmez adeta büyülüyor. Tarihi dokuya saygıyla tasarlanmış mekan, taş duvarları ve ahşap detaylarıyla hem sıcak hem de sofistike bir atmosfer yaratıyor.

Ocak’ın Türk mutfağının özünü yansıtan, malzemeyi ön planda tutan ve sağlam bir felsefi temele dayanan menüsü var. 300 küsur yıllık İstanbullu bir aileden gelen Şef Ömer Bozyap ailesinin mutfağında kullanılan reçeteleri Anadolu’nun binlerce yıllık gastronomik birikimi ve İstanbul'un göçlerle şekillenen mutfak kültürüyle yorumlayarak bu sıra dışı lezzet yolculuğuna rehberlik ediyor.

Müthiş bir araştırmacı olan Ömer Şef’in mutfağından çıkan her yemek ve ürün onun için hem geçmişinin önemli bir parçası hem de geleceğe taşıyacağı gerçek hikâyeler barındırıyor. Bulunduğu bölge başta olmak üzere İstanbul ve Türkiye’nin tüm turistik bölgelerinde ülkemiz mutfağının dünyanın dört bir yanından gelen turistler üzerindeki algısının kebaptan ibaret olmasından büyük rahatsızlık duyuyor. Yola da bu algıyı değiştirmek ve yabancılara mutfağımızın kebabın çok ötesinde olduğunu anlatmak için çıkmış.

Menüsünü çocukluk yıllarının unutamadığı lezzetleri ve anılarından yola çıkarak oluşturmuş. Köklü aile geçmişinden gelen geleneksel reçete ve tarifleri kullanmaya özen gösteriyor. Menüsünde anneannesinin mayonezli kırlangıcı, dolması, hünkârbeğendisi, arkadaşının annesi Seher Teyze’nin mantısı gibi özgün tarifler yerini almış.

Ömer Şef yapacağımız tadıma Anadolu’nun en eski baklagili olan nohut ile başlamamı önerdi. Humus, çıtır nohut ve etli nohut üçlemesi yanında salata ve minik lavaşlarla servis edilen “Nohudun Üç Tonu” masadaki yerini aldı. Özel bir yeme şekli olan bu tabağın nasıl yenilmesi gerektiğini Ömer Şeften dinledikten sonra tadına baktım. Gerçekten de söylediği şekilde yediğimde nohudun farklı boyuttaki tatlarını damağımda hissettim.

Ardından masaya domates üstünde kağıtta pastırma, kıymalı haşlama mantı ve çıtır mantı ikilemesi geldi. Bir Kayserili olarak çok başarılı buldum. Tadıma süzme yoğurt üstünde, soğan çıtırlarıyla birlikte servis edilen etli pazı sarmasıyla devam ettik. Son olarak Ömer Şefin fırında 6-8 saat arası pişirdiği incik yanında kemiklerinden ayırdığı etlerden sadece yumurta sarısı, çok az limon suyu ve kendi yaptığı tereyağıyla terbiye ederek yaptığı çorba ile birlikte servis edildi. Tadımını gerçekleştirdiğim tüm yemekler birbirinden lezzetli ve baş döndürücüydü.

Mutfağımızı böylesine güzel temsil eden restorana misafir olmaktan büyük memnuniyet duydum. Şef Ömer Bozyap gibi mutfağımıza boyut ve değer katan şeflerin sayısının, Türk Mutfağı’nı şapkadan tavşan çıkararak yorumladığını zanneden şeflerin sayısından kat be kat fazla olmasını tüm kalbimle diliyorum.

PAN LATİN VE ASYA LEZZETLERİ

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul’un bünyesinde yer alan dünyaca ünlü ödüllü şef Richard Sandoval’ın restoranı Toro Latin Gastro Bar, Pan Latin ve Asya mutfağının özel lezzetleri, göz kamaştıran İstanbul Boğazı manzarası ve eşsiz ambiyansı ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim vadediyor.

YENİLENEN YÜZÜ VE MENÜSÜYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Şehrin en güzel ve nezih İtalyan restoranı olan La Mia Luce, güncellenen menüsü ile büyülü bir deneyim sunuyor. Yenilenen tasarımlarıyla birlikte, misafirlerine taptaze lezzetler ve özgün imza kokteylleri sunan mekan, dikkatleri üzerine çekiyor.

İKİNCİ YILINI YENİ MENÜSÜYLE KARŞILIYOR

Şef Claudio Chinali’nin mutfağında bulunduğu, İtalyan esintilerini her adımda hissedeceğiniz Terrazza Italia, menüsünü yeniledi. Zorlu Center’ın köprü katındaki Eataly’nin içerisinde yer alan Terrazza Italia, İtalyan mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerini profesyonel bir bakış açısıyla yorumluyor. Ev konforunda, sıcak ve samimi bir ortamda misafirlerini karşılayan Terrazza Italia; geniş teras alanı ve boğaz manzarasıyla İstanbul’un popüler buluşma mekanlarından biri olma özelliği taşıyor.