Bellek, Toprak ve Sofranın İz Bırakan Karakteri

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Bomonti’nin o dinamik ama geçmişi barındıran ruhu, Anta Restaurant’ın yalın ve zarif dekorasyonuyla harika bir uyum yakalamış.

Gösterişten uzak, gözü yormayan, odağı tamamen tabağa ve masadaki sohbetin sıcaklığına bırakan bir atmosfer sizi karşılıyor.

Anta, temellerini güçlü bir manifestoyla atan felsefi bir mekân.

Bu manifestoyu derinlemesine incelediğinizde, karşınıza popüler gastronomi trendlerine kapılmış geçici bir heves çıkmıyor.

Aksine, kökleri derinde olan entelektüel bir duruş görüyorsunuz.

Manifestoda ilan edilen "Ürün Önce Gelir" ilkesi, mutfaktaki teknik ve yaratıcılığın sadece malzemenin karakterini görünür kılmak için birer araç olduğunu açıkça vurguluyor.

Mevsimselliği bir pazarlama unsuru değil, mutfağın doğal ritmi olarak kabul ediyorlar.

Tabakların amacı şaşırtmak değil, hatırlanmak.

İşte bu yaklaşım, günümüz gastronomi dünyasında sıkça düşülen gösteriş tuzağına verilmiş en asil cevaplardan biridir.

Bu felsefenin mimarı, Türk gastronomisinin kıymetli isimlerinden Executive Chef Muhsin Ertürk.

Şefin çocukluğu Tokat’ın küçük bir kasabasında, üretimin hayatın doğal bir parçası olduğu topraklarda geçmiş.

Toprakla kurulan bu erken ilişki, onun yemek algısını sadece bir tabak olmaktan çıkarıp kolektif bir hafızaya dönüştürmüş.

Yıllar süren profesyonel mutfak disiplini ve Lokanta Göktürk gibi dönüm noktaları, bu çocukluk hafızasını olgunlaştırmış.

Muhsin Şef için teknik bilgi elbette vazgeçilmez; ancak duygu taşımayan, iz bırakmayan bir yemeğin kalıcı olamayacağını savunuyor.

O, tabaklarında Anadolu’nun gastronomik birikimini bir nostalji nesnesi olarak tüketmiyor.

Onu bugünün diliyle, net ve duru bir şekilde yeniden yorumluyor.

Ziyaretim sırasında deneyimlediğim "Dem'inde Bir Akşam" menüsü, bu derin felsefi altyapının tabaklara nasıl kusursuzca yansıdığını açıkça kanıtladı.

Üzerinde fazlasıyla düşünülmüş, dengeli ve abartıdan uzak bir seçkiyle karşılaştım.

Soğuk başlangıçlarda yer alan "Acı & Tatlı Başlangıç", ev yapımı acı biber reçeli ve taze trüf mantarının tezatlığından doğan harika bir uyumdu.

Geleneksel tempura tekniğiyle hazırlanan "Midye Tempura" ise yeşil elmalı tarator ve lime havyarının ferahlığıyla tabağa çok net bir karakter kazandırmıştı.

Menünün en entelektüel dokunuşlarından biri şüphesiz "Humus & Kuskus" tabağıydı.

Nohut tanelerinin kuskus tekniğiyle kaplanıp sarımsak sosla sotelenmesi ve klasik humusun etrafına yerleştirilmesi şefin "tanıdık olanı yeni bir gözle anlatma" becerisini simgeliyor.

Baklava kıtırı ve fırınlanmış pancar bu dengeyi daha da yukarı taşımış.

Havanda dövülerek hazırlanan "Bonfileden Çiğ Köfte" ise geleneksel hafızayı modern bir dille selamlayan, yoğun ve derinlikli bir tabaktı.

"Kaya Levreği Turşusu" ise şalgamla dinlendirilen balığın asiditesi ve tuzlu file bademin dokusuyla damağımda hoş bir iz bıraktı.

Sıcak paylaşımlıklara geçtiğimizde "Beğendi & Bonfileli İçli Köfte", ilik sosun derinliği ve köz patlıcanın isli tadıyla tam bir kış konsepti dengesi sunuyordu.

Gecenin en sıra dışı, üzerine en çok konuşulması gereken tabağı ise "Ciğer Tantuni & Vanilyalı Dondurma" oldu.

Sokak lezzeti hafızamızın bu güçlü aktörü, çıtır kornetler içinde, Antep fıstığı yatağında dondurmayla sunuluyor.

İlk bakışta riskli görünen bu bileşim, Muhsin Şef'in elinde lezzetlerin birbirini ezmediği, ezber bozan bir dengeye kavuşmuş.

Ana yemekte servis edilen "Şaşlık", soğan marinesinin getirdiği yumuşaklık ve kendi suyundan hazırlanan kremalı deglaze sos ile etin kendi karakterini en yalın haliyle ortaya koydu.

Kapanışı yapan "Tuzlu Çikolata & İrmik Helvası" ise yine o tanıdık ev sıcaklığını, tuzlu çikolatanın modern kontrastıyla birleştiren, yemeği tam da Anta’nın manifestosuna yakışır şekilde dengeyle noktalayan bir tatlıydı.

Anta, sadece iyi yemek sunan bir restoran değil.

Burası, yemeğin sofrada tamamlanan, insanları paylaşımla birleştiren kolektif bir deneyim olduğunu hatırlatan bir vaha.

Şehrin hızlı ritmi içinde yavaşlamak, toprağa ve hafızaya saygı duyan tabaklarla bağ kurmak isterseniz, Bomonti’deki bu masaya mutlaka oturun.

Çünkü bazı yemekler sadece yenir; Anta’nın sofrası ise hafızanızda yaşamaya devam eder.