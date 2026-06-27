Ankara Merkezli 'Terör' Soruşturması: 212 şüpheliden 178'i tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Başsavcılığın açıklamasına göre operasyon 'terör örgütlerinin ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında' düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 218’i mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. 6 şüpheli başsavcılıktaki ifadelerinin salıverilirken, 212 şüpheli 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 178'i tutuklanırken, 34'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA