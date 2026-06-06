Ayaküstü Bir İstanbul Retrospektifi

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Geçtiğimiz günlerde, tam da böyle bir hafıza tazeleme anına tanıklık ettim. Yolum, Tomtom’da, Boğazkesen Caddesi üzerinde yeni açılan Kayıntı 1866’ya düştü.

Burası, eski İstanbul’un o çok katmanlı, telaşlı ama bir o kadar da samimi ayaküstü meyhane kültürünü, bugünün şehir hızıyla harmanlayan küçük bir vaha.

Meyhane dediğimiz kurum, bu coğrafyada sadece içki içilen bir mekân olmanın çok ötesindedir.

Akşamcıların, gediklilerin, tezgah önü sohbetlerinin mimarisiyle şekillenmiş bir kamusal alandır.

Hele ki "tektekçi" geleneği, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan hat üzerinde, şehir hayatının en dinamik sosyal ritimlerinden birini oluşturur.

İş çıkışı eve dönmeden önce uğranan, ayaküstü iki tek atılıp günün yorgunluğunun sokak fısıltılarına bırakıldığı bu mekânlar, aslında İstanbul’un en demokratik sosyalleşme alanlarıydı.

Sınıfların silindiği, hikâyelerin birbirine karıştığı, hızlı ama derin izler bırakan bir kültürdü bu.

İşte Kayıntı 1866, tam olarak bu unuttuğumuz hafızanın peşine düşmüş.

Karaköy ile Pera arasındaki o geçiş hattında, sokak kültürünün sosyal ritmini çağdaş bir gastronomi diliyle yeniden yorumluyor.

Mekânın felsefesi, adından başlıyor.

"Kayıntı", eski İstanbul argosunda açlığı bastırmak için atıştırılan küçük lokmalar anlamına gelir.

Burası da gün içinde, 12:00 ile 18:00 saatleri arasında tam olarak bu amaca hizmet ediyor.

Uzun, ağdalı ve saatlerce süren masalar yerine; kısa molaların, plansız buluşmaların ve ayaküstü sohbetlerin enerjisini barındırıyor.

Peki, bu modern tektekçide bizi ne karşılıyor?

Her şeyden önce, abartıdan uzak, temiz ve ne yaptığını bilen bir mutfak var.

Arkasındaki gastronomi gücünü Rue Ocakbaşı’ndan alan mekân, köklü bir üretim kültürünü arkasına rüzgâr olarak almış.

İsmindeki "1866" vurgusu, Afyon’a kadar uzanan bir aile geçmişine, nesiller boyu süren hayvancılık geleneğine ve doğru ürün bilgisine dayanıyor.

Gastronomide iyi malzeme, hikâyenin yarısıdır.

Kayıntı’da bu durum, tabaklardaki lezzet karakterinde kendini hemen hissettiriyor.

Küçük mezeler ve paylaşıma uygun tabaklar, masaya getirilmek yerine sokağın ritmine ayak uyduracak şekilde tasarlanmış.

Hızlı servis edilen ama kesinlikle karakteri olan lezzetler bunlar.

Et seçimindeki özen, ocakbaşı kültürünün o ateş odaklı bilgeliğiyle birleştiğinde ortaya dürüst bir menü çıkıyor.

Ne yediğinizi anlıyorsunuz; sosların arkasına saklanmamış, malzemenin kendi doğasını ön plana çıkaran bir yaklaşım söz konusu.

Sokakta başlayan bu lezzet yolculuğu, akşam saatlerine doğru yerini daha sakin bir ritme bırakabiliyor.

Tasarımın ve konseptin sunduğu bu esneklik, İstanbul’un kaotik yapısına çok yakışıyor.

Şehrin eski sosyal hafızasına selam dururken, bugünün insanının ihtiyaç duyduğu o "hızlı ama nitelikli" kaçış noktasını yaratmayı başarmışlar.

Abartılı övgülerden hoşlanmayan biri olarak söylemeliyim ki, burası vaat ettiği şeyi tam olarak yerine getiriyor.

Kısa anları, kalıcı birer tada dönüştürüyor.

İstanbul, sürekli değişen ve değişirken de kendi değerlerini hızla tüketen bir şehir.

Böylesi bir devinim içinde, geçmişin ayaküstü meyhane kültürünü nostaljik bir öge olarak bırakmayıp, modern bir kent yaşamı pratiğine dönüştürmek kıymetli bir çaba.

Kayıntı 1866, Karaköy’ün tarihi dokusu içinde, unuttuğumuz o sıcak sokağı ve samimi sohbetleri bize yeniden hatırlatıyor.

Yolunuz düşerse, saatlerinize takılmadan uğrayın; ayaküstü bir İstanbul retrospektifi yaşayacaksınız.