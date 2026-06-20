Zamanın Ötesinde Bir Masa Kurun ve Babanızla Paketleri Değil, Anıları Paylaşın

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Ancak benim gibi bazıları için bu pazar, bir yanı hep eksik, gölgesi derin bir zaman dilimi.

Tam otuz yıl oldu.

Otuz koca yıldır babamın omzuna dokunamadan, onunla karşılıklı sohbet edemeden geçiyor bu takvim yaprağı.

Zaman, yokluğun keskinliğini biraz köreltse de, içimdeki o gurme çocuğun babasına olan özlemini hiç azaltmadı.

Yarın Babalar Günü.

Yıllar geçtikçe daha iyi anlıyorum ki, babalarımız için en kıymetli hediye şık ambalajlı paketler ya da büyük cümleler değil.

Onların asıl özlediği, pazar sabahının o telaşsız saatlerinde evlatlarıyla karşılıklı oturup içilen dumanı üstünde bir bardak demli çay ve bölünmeyen, aceleye getirilmeyen zaman dilimleri.

Ben bugün, babası hayatta olanların benim yerime de kurmasını istediğim, sadece lezzetleriyle değil, hissettirdikleriyle de hafızada yer edecek İstanbul’un birkaç dingin rotasını paylaşmak istiyorum.

Şehrin tarihi dokusunu sırtına almış, samimi ve derinliği olan duraklar bunlar.

Babanızın elinden sıkıca tutun ve bu pazarın tadını çıkarın.

Güne Moda’nın o sakin, eski İstanbul kokan sokaklarında başlamak her zaman iyi bir fikir olabilir.

Ağaçların gölgesinin kaldırıma düştüğü saatlerde, mahalle kültürünü koruyan küçük bir kafede, ekşi mayalı taze ekmeklerin, fırından yeni çıkmış çıtır kruvasanların kokusu eşliğinde bir masaya kurulabilirsiniz.

Klasik bir pazar kahvaltısının ötesine geçen, modern ama bir o kadar da içten sunumlar sunan bu köşeler, babayla baş başa uzun sohbetler etmek için biçilmiş kaftan.

Masaya gelen her lezzet, o eski aile kahvaltılarını, çocukluk anılarını tazelemek için birer aracıya dönüşüyor.

Yanında özenle demlenmiş bir kahve veya ince belli bardakta gelen çay, sohbetin ritmini belirleyektir.

Eğer babanız deniz havası almadan duramayan, İstanbul’u Boğaz’sız eksik sayanlardansa, rotayı biraz daha kuzeye, sahil hattına çevirmekte fayda var.

Bebek ya da Yeniköy kıyılarında, denizin hemen kenarında yer alan, yılların getirdiği o olgun dinginliğe sahip mekânlar tam ona göre.

Sabahın erken saatlerinde Boğaz’ın o mavi ve serin suyuna karşı oturup, masayı çılbır, közde sucuk gibi geleneksel lezzetlerin modern dokunuşlarla harmanlandığı tabaklarla donatmak, güne harika bir başlangıç sağlayacaktır.

Dalga sesleri araya girerken, babanızın geçmişe dair anlattığı hikâyeleri dinlemek, bu özel günün en büyük kazancı olabilir; kıymetini bilin.

Kahvaltının o tatlı rehavetini dağıtmak ve pazar gününü biriktirilecek yeni bir anıya dönüştürmek isterseniz, İstanbul bu mevsime çok yakışan alternatifler sunuyor.

Şehre bambaşka bir pencereden, yukardan bakmak isteyenler için Anadolu Yakası’nda yükselen modern seyir terasları iyi bir seçenek olabilir.

300 metre yükseklikte, gökyüzünün ortasında yürüyormuş hissi veren cam zeminli yollar, babanızla birlikte hafif bir heyecan yaşatırken, ayaklarınızın altına serilen 360 derecelik İstanbul manzarası ikinizi de büyülemeye yeter.

Zirvedeki bu küçük maceranın ardından aşağıya inip, Üsküdar’ın yüz yıllık tarihi hamamlarından birinde kese ve köpükle dinlendirici bir mola vermek ya da Haliç kıyısındaki o devasa sanayi müzesinde eski lokomotiflerin, klasik otomobillerin arasında babanızın gençlik yıllarına yolculuk etmek günü bambaşka bir boyuta taşıyabilir.

Günün kapanışını ise, yine babaların ruhuna ve damak tadına en çok yakışan geleneksel bir ritüelle yapmak en doğrusu.

Beyoğlu’nun o kendine has arka sokaklarında, dumanı tüten bir ocakbaşının sıcaklığında buluşmak pazar gününü taçlandırır.

Mangal ateşinin karşısında, etin sıcağı sıcağına tabağa servis edildiği, mezelerin sade ama derin lezzetlerle eşlik ettiği bir ocakbaşı sofrası, babaların en rahat ettiği alanların başında gelir.

Büyük iddialardan uzak, tamamen lezzete ve samimiyete dayalı bu sofrada, günün yorgunluğu atılırken, baba ve evlat arasındaki o görünmez bağ bir kez daha güçlenecektir.

Bu Babalar Günü’nde planınız ne olursa olsun, zamanı yavaşlatmayı unutmayın.

Benim otuz yıldır mahrum kaldığım o bakışı, siz bu pazar yakalayın.

Telefonları bir kenara bırakıp, sadece babanızın gözlerinin içine bakarak geçireceğiniz birkaç saat, bu şehre ve hayatınıza bırakacağınız en güzel imza olacaktır.

Şimdiden tüm babaların, baba şefkatiyle büyütenlerin ve babasını benim gibi sadece özlemle anabilenlerin günü kutlu olsun.