Kızlarına Doğal Bal Yedirmek İçin Başladı: Mühendis Annenin Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi

Çüngüş'ün doğasına hayran kaldığını anlatan Kurtoğlu, "Çüngüş'te bahçecilik yapılıyor. Neredeyse kimyasal ilaç hiç kullanılmıyor. Onun için havası ve doğası çok temiz. Arılar için bulunmaz, eşsiz bir yer. Arıcılıkla ilgili geçen yılın eylül ayında araştırmalara başladık ve bu yıl şubat ayında da kovanlarımızı alıp, tesisimizi kurduk. 200 kovanla üretime başladık. Her şey çok güzel gidiyor. Organik bal üretiyorum, hijyene çok dikkat ediyorum. Bir mühendis olarak da arılarım için gerekli olan tüm şartları matematiksel ve fiziksel olarak sağladım. Amacım başta kızlarım olmak üzere herkes için sağlıklı, temiz ve organik bal üretmek." dedi.