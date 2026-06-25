Köyden 10 Bin Personel Çekildi: Gıda ve Tarım Bilgisini Kim Sattı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilgi Nasıl Kamusal Haktan Satılık Mala Döndü?

Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi (TYUAP) 1997’de sona erdi. İyileştirilerek değil, terk edilerek. Köydeki teknik merkez binaları boş kaldı. Personel il ve ilçe merkezlerine çekildi. Evet, model kusurluydu. Ama yerine kamusal, katılımcı bir model konmadı. Ortaya çıkan boşluk piyasaya terk edildi.

2003'te yeni bir proje duyuruldu: "1000 Köye 1000 Tarımcı" sloganıyla KÖY-MER. 2004'ün başından 2006'nın sonuna, üç yıl boyunca uygulandı. Üç amacı vardı. Çiftçiyle besiciye yeni bilgiyi ve teknolojiyi taşımak, sahadaki sorunları ilgili kamu kurumlarına iletmek, bir de işsiz ziraat mühendisleriyle veteriner hekimlere iş kapısı açmak.

AKP iktidarı bu projeyle bir şeyi daha denemek istiyordu. Kamuda bir türlü oturmayan, çalışanın performansına göre maaş ödeme sistemini. Görevliler ziraat, su ürünleri ve gıda mühendisleriyle veteriner hekimlerdi. Her ilçeden bir köy seçildi. O köyde oturmak şartıyla bir görevli yerleştirildi.

İşin can alıcı noktası burası. Bu mühendisler ve veteriner hekimler ne memurdu ne işçi ne de sözleşmeli personel. Bakanlık onların işvereni bile değildi. Onlar işe alınmadı. Onlardan yalnızca danışmanlık hizmeti satın alındı. Yani birer çalışan değil, birer satıcıydılar. Bilgi artık bir maldı.

Maaşları da bütçeden çıkmıyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ziraat Bankası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, İl Özel İdareleri ve yerel yönetimler ortaklaşa karşılıyordu. Ve maaşlar sürekli aksıyordu. Derken iş maliyeti köyün sırtına bindi. Köyler ikinci yıl danışman ücretinin yüzde 5'ini, üçüncü yıl yüzde 10'unu ödemeyi taahhüt etmek zorunda kaldı.

Katkı payını ödemeyen köyün danışmanı, ödemeyi taahhüt eden köyle değiştirildi. Danışman en çok ihtiyaç duyan köye değil, ödeyebilen köye gidiyordu.

Faturayı Kim Ödedi?

2007'de KÖY-MER'in yerini TARGEL aldı. KÖY-MER'den gelen 1000 personele KPSS'yle 1500 kişi daha eklendi. Proje 1500 çalışma bölgesinde 2500 personelle başladı. 2012'de personel sayısı 10 bine ulaştı. Her personel 3 köyden sorumluydu.

Proje fiilen başarısız sayıldı ve 2016'da tasfiye edildi. Aynı yıl Bakanlık, görevli mühendis ve veteriner hekimlerin köyde oturma ve çalışma zorunluluğunu kaldırdı. Özlük haklarını kendi personeliyle eşitledi. Bu kişileri il ve ilçe müdürlüklerine atadı. Böylece kamusal yayım ve eğitim köyden fiilen çekildi. Boşalan yeri sermaye doldurdu.

Kamu, gıda ve tarım bilgisinden adım adım çekildi. Bunun bedelini en ağır ödeyense başka bir grup. Mevsimlik gezici tarım emekçileri bu kamusal eğitimin tamamen dışında. Ne yeterli eğitimleri var ne doğru ekipmanları. En yüksek risk onların üzerinde. Her yıl tarım ilacı zehirlenmesiyle hastaneye düşenler onlar oluyor.

Gıda üretiminde çalışan emekçilerdeyse işin çelişkili bir yanı var. Onların eğitimi yasaya göre zorunlu. Ama o eğitim de piyasaya bırakılmış. Yani bir hak değil. İşletmenin parayla aldığı bir hizmet, bir sertifika. Küçük ve orta ölçekli işletmeler bu masraftan kaçınıyor.

Kooperatifler hem üretiyor hem işliyor. Buna rağmen ne kamusal destek görüyor ne de teknik bilgi alabiliyor. Şimdi hepsini yan yana koyun. Çiftçi, besici, mevsimlik tarım emekçisi, gıda işletmesinde çalışan emekçi. Hepsi aynı çizginin aynı yanında. Ortak kaderleri bir: bedelsiz kamusal bilginin dışında bırakılmak. Çizginin öbür yanındaysa piyasa duruyor.

Bu Gidiş Nasıl Tersine Çevrilir?

Bu gidişi tersine çevirmenin yolu belli. Önce Türkiye Gıda Güvenliği Kurumu kurulmalı. Hem de vakit kaybetmeden. Kurumun içinde bir Gıda Güvenliği Sorumluları ve Mesleki Yeterlilik Dairesi yer almalı. Mesleki deneyimi ve yeterliliği olan personel bu dairede istihdam edilmeli.

Ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler köylerde on yıl boyunca görev yapmalı, her on yılda bir yerleri değişmeli. Su ürünleri mühendisleri aynı biçimde denizlerde, göllerde ve akarsularda çalışmalı. Gıda mühendisleriyse işletmenin büyüklüğüne göre gıda işletmelerinde görevlendirilmeli.

Çalışanı 5 ila 10 arasında olan bir gıda işletmesine bir gıda mühendisi düşmeli. Çalışan sayısı her 10 kişi arttığında bir mühendis daha eklenmeli. Çalışanı 5'i geçmeyen küçük işletmelerde yöntem değişmeli. Bu işletmeler, her beş çalışana bir gıda mühendisi düşecek biçimde tek bir mühendise bağlanmalı. Gıda mühendislerinin de görev yeri her on yılda bir değişmeli.

En önemlisi de şu. Kamusal yayım ve eğitim, bu dairede çalışan personel eliyle doğrudan çiftçiye, besiciye ve gıda emekçisine ulaşmalı. Satın alınan bir hizmet olarak değil, bir hak olarak. Çünkü bütün bu bilgi en sonunda hepimizin sofrasına, tabağına dokunuyor. O tabağı güvenli kılmanın yolu da bu bilgiyi yeniden kamunun yapmaktan geçiyor.