Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih

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Avrupa'yı günlerdir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, gelecek hafta Türkiye'de de hissedilmeye başlayacak. Meteorolojik tahminlere göre hafta sonundan itibaren sıcaklıklar ülke genelinde kademeli olarak yükselecek. İstanbul'da ise yeni haftayla birlikte bunaltıcı hava etkisini artıracak ve çarşamba günü sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak.

İSTANBUL'DA SICAKLIK HER GÜN ARTACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) değerlendirmelerine göre kentte sıcaklıklar gün gün yükseliş gösterecek. Bugün 28 derece olan hava sıcaklığının pazar günü 29, pazartesi 30, salı 32, çarşamba ve perşembe günleri ise 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yalnızca İstanbul değil, Türkiye'nin birçok bölgesinde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ankara ile Karadeniz'in bazı kesimlerinde termometrelerin 35 dereceyi aşması beklenirken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

AVRUPA SICAK HAVA DALGASIYLA MÜCADELE EDİYOR

Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün yaklaşık 150 milyon kişi 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı. Kıta genelinde ise 420 milyondan fazla kişinin, yani nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin 30 derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarından etkileneceği tahmin ediliyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle bu ay Avrupa genelinde yaklaşık 300 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, Fransa'da üç çocuğun park halindeki araçta hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Paris'te sıcak hava nedeniyle cuma gününden itibaren kamusal alanlarda alkol satışı ve tüketimine geçici yasak getirildi. Almanya'da ise hafta sonu beklenen 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar nedeniyle çok sayıda etkinlik iptal edildi.

İspanya, İtalya, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Slovakya da yüksek sıcaklıkların etkisi altında kalırken, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde Doğu Avrupa'ya doğru ilerlemesi bekleniyor.

BİLİM İNSANLARI: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ GİDEREK ARTIYOR

Uzmanlar, Avrupa'da yaşanan rekor seviyedeki sıcaklıkların iklim değişikliğinin etkilerini açık şekilde ortaya koyduğunu belirtiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) öncülüğünde hazırlanan analizde, günümüzde Avrupa'da yaşanan bu tür aşırı sıcak hava dalgalarının görülme olasılığının 2003 yılına kıyasla yaklaşık 100 kat arttığı ifade edildi.

Bilim insanları, kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının küresel sıcaklığı sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,4 derece yükselttiğine dikkat çekerek, bunun aşırı hava olaylarını hem daha sık hem de daha şiddetli hale getirdiğini vurguluyor. Avrupa'nın ise küresel ölçekte en hızlı ısınan kıta konumunda olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi