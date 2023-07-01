Akdeniz’den ilham alan lezzetler

Deneyimli şef ve restoratör Osman Sezener’in gustosuyla, Six Senses Kaplankaya bünyesinde yer alan Anhinga by OD, zamansız bir gastronomi rüyasına kattığı alışılmışın çok ötesinde gurme deneyimleri ile yemek deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Son Güncelleme:
Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

rtartici@gmail.com

Tüm Yazıları

Akdeniz’den ilham alan lezzetler - Resim : 1

Dingin, farklı ve güçlü menüsüyle Akdeniz’in tüm dokularını bünyesinde barındıran, Six Senses Kaplankaya dünyasının sürdürülebilir ve doğal tabiatı içinde Anhinga by OD, günün her anında farklılaşan renklerle misafirlerini unutulmaz bir Akdeniz rüyasını birlikte keşfetmeye davet ediyor.

Akdeniz’den ilham alan lezzetler - Resim : 2

Six Senses Kaplankaya’nın gizli cevheri olarak deneyimli şef Osman Sezener ve OD ekibinin sinerjisiyle hayata geçirilen Anhinga by OD’un Akdeniz'den ilham alan lezzetlerinde yeni bir dönem daha açılıyor. Anhinga by OD’un yeni menüsü, el yapımı taze makarna tutkusunu, odun fırını aromalarının cazibesini ve derin suların mutfak sanatına dönüşmüş cömertliğini kutluyor.

RESTORAN MODERN AÇILDI

Akdeniz’den ilham alan lezzetler - Resim : 3

c•paces Grup bünyesinde, Haziran ayı başında kapılarını açan Restoran Modern, İstanbul’un kültür, sanat ve tarihinden ilham alan çağdaş bir yemek deneyimi sunuyor. Misafirlerini, Türk mutfağına modern bir yorum getiren lezzetleri eşliğinde, Tarihi Yarım Ada’nın nefes kesen manzarasını sunan şık mekanında ağırlıyor.

Akdeniz’den ilham alan lezzetler - Resim : 4

Restoran Modern öğle ve akşam yemekleri için, birbirinden küçük dokunuşlarla ayrışan iki ayrı menü sunuyor. Öğle menüsünde taze baharatlı soğuk yoğurt çorbası, kabak çiçeği ve taze fasulye tempura, çıtır balık köftesi gibi başlangıçlar yer alırken, akşam saatlerinde siyah nohut ezmesi, dereotlu rezene, buttermilk karides, Ege otlu buğdaylı yoğurt ve muhammaradan oluşan 5’li meze seçkisi sunuluyor.

YAZ RUHU NAHİTA LOUNGE İLE CANLANIYOR

Akdeniz’den ilham alan lezzetler - Resim : 5

Ünlü şef Ömür Akkor danışmanlığında Argos in Cappadocia bünyesinde yer alan Nahita Lounge, eşsiz Güvercinlik Vadisi ve Erciyes manzarasına sahip açık terası ile misafirlerine Kapadokya doğası ile bütünleşecekleri unutulmayacak bir açık hava deneyimi vaat ediyor.

Akdeniz’den ilham alan lezzetler - Resim : 6

Sürdürülebilirliği Anadolu gelenekleriyle ele alan ve menüsünde binlerce yıldır bu topraklarda kullanılan yöntemlere yer veren Nahita, yeni yaz menüsünde ağırlıklı olarak Argos bahçesinde yetişen ve toplanan mevsimsel, yerel taze malzemeleri kullanıyor. İçinden köy geçen otel olarak anılan benzersiz hikâyesi ile misafirlerine her mevsim Kapadokya içerisinde farklı bir Kapadokya deneyimi sunan Argos in Cappadocia, misafirlerini Nahita ve Nahita Lounge’un eşlik ettiği yaz mevsim hikâyesini yaşamaya davet ediyor.

MASALSI LEZEETLER

Akdeniz’den ilham alan lezzetler - Resim : 7

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin masalsı atmosferinde konumlanan uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse  Ege’nin diğer yakasındaki Paros adasının en popüler deniz ürünleri restorantı Barbarossa ile Yunanistan’ın sevilen yemeklerini ve Ege’nin ruhunu Bodrum’a getirmeye bu sezon da devam ediyor.

Akdeniz’den ilham alan lezzetler - Resim : 8

İkonik deniz ürünleri restorantı Barbarossa’nın Global Executive Şef’i Dimitrios Nikolis’in özel tariflerinden oluşan menüsü; kral yengeçli salata, deniz ürünleriyle zenginleştirilmiş balkabaklı risotto, domates sosuyla harmanlanmış baharatlı karides ve istridye eşliğinde sunulan Feta peyniri gibi özgün lezzetlerin yanı sıra seçkin şarap seçeneklerinden oluşuyor. Misafirlerinin her türlü beklentisini karşılamayı hedefleyen Barbarossa, bu sene menüsüne eklediği Tomahawk Steak, ve Black Angus Tagliatta ile kırmızı et sevenleri de mutlu ediyor.

 MUTLULUĞA LEZZET KATAN GURME DONDURMALAR

Akdeniz’den ilham alan lezzetler - Resim : 9

Vakko L’Atelier Ice Cream, gerçek çikolata tutkunlarına özel olarak reçetelediği Nature Au Chocolat ve Caramel Sale ile bu yaz da lezzet dolu yolculuğuna devam ediyor. Damaklarda iz bırakan Vakko L’Atelier Ice Cream, özel sunumları ve benzersiz aromalarıyla yazı daha da keyifli bir hale getiriyor.

Akdeniz’den ilham alan lezzetler - Resim : 10

Egzotik lezzetleri tercih edenler için Sorbet Exotique ve zencefilli Ginger, kahve tutkunları için türk kahveli Cafe Turc, yoğun çikolata sevenlere Chocolat, klasikten vazgeçemeyenlere Vanilla ve yaza uygun serinletici tatlar arasında yerini alan Sorbet Lemon, Sorbet Coconut, Sorbet Mango ve Sorbet Framboise çeşitleri de dondurma ve sorbe severlerin favorileri arasında yer alıyor. Makaron tutkunları için özel olarak hazırlanan Vakko L’Atelier’in ikonik dondurması Nos Macaron ise ağızda lezzetli bir yaz şöleni yaşatıyor.

Son Güncelleme:

Reha Tartıcı Arşivi

Gastronominin ekonomideki izdüşümleri 24 Haziran 2023
Göç mutfağının fark yaratan lezzetleri 24 Haziran 2023
Gastronominin olmazsa olmazı sürdürülebilirlik 18 Haziran 2023
Kültürel mirasını yenilikçi yaklaşımlarla zenginleştiren Gaziantep 16 Haziran 2023
Etki odaklı yatırımın gastronomide yarattığı farklar 11 Haziran 2023
Sofistike Japon tasarımıyla bütüncül bir Omakase 10 Haziran 2023
Reha Tartıcı Tüm Yazıları
Yazarlar
Konuk Yazar
Konuk Yazar Her şeye rağmen…
Nuri Günay
Nuri Günay Bir ağızdan haykırmalıyız: “Benim annem cumartesi…”
Cihangir Akşit
Cihangir Akşit Çağdaş “değişim yöneticisi ve önderi” nasıl olmalıdır?
Mete Yolaş
Mete Yolaş Küçükkumla, Gemlik zeytini ve Palmiye dondurması
Bahar Akpınar
Bahar Akpınar Teflon bayramlar
ÇOK OKUNANLAR
İBB: 'Hamidiye Su'nun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışı İBB: 'Hamidiye Su'nun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışı
Ahmet Şık Gerçek Gündem’e yazdı: Her şeye rağmen… Ahmet Şık Gerçek Gündem’e yazdı: Her şeye rağmen…
Akdeniz’den ilham alan lezzetler Akdeniz’den ilham alan lezzetler
Bir ağızdan haykırmalıyız: “Benim annem cumartesi…” Bir ağızdan haykırmalıyız: “Benim annem cumartesi…”
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı