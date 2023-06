Akdeniz’den ilham alan lezzetler

Dingin, farklı ve güçlü menüsüyle Akdeniz’in tüm dokularını bünyesinde barındıran, Six Senses Kaplankaya dünyasının sürdürülebilir ve doğal tabiatı içinde Anhinga by OD, günün her anında farklılaşan renklerle misafirlerini unutulmaz bir Akdeniz rüyasını birlikte keşfetmeye davet ediyor.

Six Senses Kaplankaya’nın gizli cevheri olarak deneyimli şef Osman Sezener ve OD ekibinin sinerjisiyle hayata geçirilen Anhinga by OD’un Akdeniz'den ilham alan lezzetlerinde yeni bir dönem daha açılıyor. Anhinga by OD’un yeni menüsü, el yapımı taze makarna tutkusunu, odun fırını aromalarının cazibesini ve derin suların mutfak sanatına dönüşmüş cömertliğini kutluyor.

RESTORAN MODERN AÇILDI

c•paces Grup bünyesinde, Haziran ayı başında kapılarını açan Restoran Modern, İstanbul’un kültür, sanat ve tarihinden ilham alan çağdaş bir yemek deneyimi sunuyor. Misafirlerini, Türk mutfağına modern bir yorum getiren lezzetleri eşliğinde, Tarihi Yarım Ada’nın nefes kesen manzarasını sunan şık mekanında ağırlıyor.

Restoran Modern öğle ve akşam yemekleri için, birbirinden küçük dokunuşlarla ayrışan iki ayrı menü sunuyor. Öğle menüsünde taze baharatlı soğuk yoğurt çorbası, kabak çiçeği ve taze fasulye tempura, çıtır balık köftesi gibi başlangıçlar yer alırken, akşam saatlerinde siyah nohut ezmesi, dereotlu rezene, buttermilk karides, Ege otlu buğdaylı yoğurt ve muhammaradan oluşan 5’li meze seçkisi sunuluyor.

YAZ RUHU NAHİTA LOUNGE İLE CANLANIYOR

Ünlü şef Ömür Akkor danışmanlığında Argos in Cappadocia bünyesinde yer alan Nahita Lounge, eşsiz Güvercinlik Vadisi ve Erciyes manzarasına sahip açık terası ile misafirlerine Kapadokya doğası ile bütünleşecekleri unutulmayacak bir açık hava deneyimi vaat ediyor.

Sürdürülebilirliği Anadolu gelenekleriyle ele alan ve menüsünde binlerce yıldır bu topraklarda kullanılan yöntemlere yer veren Nahita, yeni yaz menüsünde ağırlıklı olarak Argos bahçesinde yetişen ve toplanan mevsimsel, yerel taze malzemeleri kullanıyor. İçinden köy geçen otel olarak anılan benzersiz hikâyesi ile misafirlerine her mevsim Kapadokya içerisinde farklı bir Kapadokya deneyimi sunan Argos in Cappadocia, misafirlerini Nahita ve Nahita Lounge’un eşlik ettiği yaz mevsim hikâyesini yaşamaya davet ediyor.

MASALSI LEZEETLER

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin masalsı atmosferinde konumlanan uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse Ege’nin diğer yakasındaki Paros adasının en popüler deniz ürünleri restorantı Barbarossa ile Yunanistan’ın sevilen yemeklerini ve Ege’nin ruhunu Bodrum’a getirmeye bu sezon da devam ediyor.

İkonik deniz ürünleri restorantı Barbarossa’nın Global Executive Şef’i Dimitrios Nikolis’in özel tariflerinden oluşan menüsü; kral yengeçli salata, deniz ürünleriyle zenginleştirilmiş balkabaklı risotto, domates sosuyla harmanlanmış baharatlı karides ve istridye eşliğinde sunulan Feta peyniri gibi özgün lezzetlerin yanı sıra seçkin şarap seçeneklerinden oluşuyor. Misafirlerinin her türlü beklentisini karşılamayı hedefleyen Barbarossa, bu sene menüsüne eklediği Tomahawk Steak, ve Black Angus Tagliatta ile kırmızı et sevenleri de mutlu ediyor.

MUTLULUĞA LEZZET KATAN GURME DONDURMALAR

Vakko L’Atelier Ice Cream, gerçek çikolata tutkunlarına özel olarak reçetelediği Nature Au Chocolat ve Caramel Sale ile bu yaz da lezzet dolu yolculuğuna devam ediyor. Damaklarda iz bırakan Vakko L’Atelier Ice Cream, özel sunumları ve benzersiz aromalarıyla yazı daha da keyifli bir hale getiriyor.

Egzotik lezzetleri tercih edenler için Sorbet Exotique ve zencefilli Ginger, kahve tutkunları için türk kahveli Cafe Turc, yoğun çikolata sevenlere Chocolat, klasikten vazgeçemeyenlere Vanilla ve yaza uygun serinletici tatlar arasında yerini alan Sorbet Lemon, Sorbet Coconut, Sorbet Mango ve Sorbet Framboise çeşitleri de dondurma ve sorbe severlerin favorileri arasında yer alıyor. Makaron tutkunları için özel olarak hazırlanan Vakko L’Atelier’in ikonik dondurması Nos Macaron ise ağızda lezzetli bir yaz şöleni yaşatıyor.