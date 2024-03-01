Oy yoksa gıda da yok

Hizmet diye bahsedilen şey beton ticareti, beton tabanlı ekonomik büyümenin devam etmesi ve bunun için de kaybedilen mali değeri yüksek illerin tekrar kazanılmasından ibaret. Yurttaş oy verse de yıllardır gerektiği gibi beslenemiyor, oy varsa da gıda yok.

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Mete Yolaş

Mete Yolaş

yolasmete@gmail.com

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Oy yoksa hizmet yok. Sayın Cumhurbaşkanı yerel seçim kampanyasını bu cümle üzerine kurdu. Bütün oyununu da bu cümle üzerinden açıyor. AKP’nin hizmeti yeni betonlar, beton anakaraları. Yurttaş güvenilir gıdalara rahatça erişebilmek, beslenebilmek istiyor. Ama atladığı bir şey var, AKP kendine oy veren seçmene bile gıdayı çok görüyor.

Oy Veren de Gıdaya Erişemiyor

Birleşmiş Milletler’e göre Türkiye’de açlık oranı yüzde 30-40 arasında. Bir yurttaşın gereği gibi beslenebilmesi için gıdaya günlük 6 dolar bütçe ayırabilmesi gerekiyor. Günlük 186 lira, ayda 5580 liraya ihtiyacı var yurttaşın sadece beslenebilmek için. Bu durum Global Gıda Güvencesi Endeksi’ne de yansıyor.

Diyet çeşitliliği, beslenme standardı, mikrobesin kullanılabilirliği ve protein kalitesi bakımından Türkiye 113 ülke arasında 26. sırada. Bütün bu kabiliyete rağmen gıdanın ekonomikliği bakımından da 81. sırada. Bu veriler dış mihrakların uydurduğu bir şey değil, veriler dış mihrak denilen yerlere Türkiye’den gidiyor. AKP Hükümeti paylaşıyor.

Oy Veren Kentlerde Açlık Maskeleniyor

Açlık, güvenilir gıdalara erişememe sorunu -hatta krizi- AKP’nin yönettiği kentlerde daha da yükseliyor. Bu kriz sadece görünür değil. Beton hizmetiyle de maskelendiği için yok sayıyorlar. Bunu görmemenin bir bedeli de var. Kronik açlık, güvenilir gıdalara erişememe bir süre sonra bir sağlık krizine dönüşüyor. Yurttaş hastalıklara açık hale geliyor, uzun dönemde büyük hastalıklarla mücadele ediyor.

Bu da sağlık sisteminin üzerinde aşırı bir yük oluşturuyor. Hastanelere başvurular artıyor, fiziksel ve ruhsal hastalıklar artışa geçiyor, ilaç kullanımı yükseliyor. Duruma müdahale edilmedikçe toplumun yapısı bozulmaya eğitimin düşmesine ve adli olayların artmasına yol açıyor. Evet, gerektiği gibi beslenememe yol açıyor bunların hepsine.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın oy yoksa hizmet yok söylemi realitede hiçbir yere çıkmıyor. Hizmet diye bahsedilen şey beton ticareti, beton tabanlı ekonomik büyümenin devam etmesi ve bunun için de kaybedilen mali değeri yüksek illerin tekrar kazanılmasından ibaret. Yurttaş oy verse de yıllardır gerektiği gibi beslenemiyor, oy varsa da gıda yok.

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