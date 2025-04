Okullarda Ücretsiz Yemek Talebi Neden Reddediliyor?

Türkiye, artık bir holdinge dönüştü. AKP iktidarı, para kazandırabilecek ne varsa -taşa kadar- taşerona verdi. Gıda hakkımız başta olmak üzere tüm insan haklarımız ikinci plana atıldı. Ölçülebilecek tüm veriler ya gizlendi ya da maskelendi. Kurumlarla iş birliği kesildi.

ÇOCUKLARIMIZ BESLENEMİYOR

Okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebimizi ısrarla ve hep birlikte dile getirmeliyiz. Beş yaş altı çocuklarımızın yüzde 6’sı bodurluk yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu bölgelerine gittiğimizde bu oran yüzde 10’a ulaşıyor. Her 50 çocuğumuzdan biri akut açlık belirtileri gösteriyor. Her 20 çocuğumuzdan biri kronik beslenme yetersizliği yaşıyor. Her 5 çocuğumuzdan biri maddi yoksunluk içinde büyüyor.

Veriler oldukça çarpıcı. Daha da çarpıcısı, elimizdeki bu verilerin 2011-2018 yılları arasına ait, parça parça veriler olması. AKP iktidarı, sorun olarak gördüğü hiçbir alanda veri toplamıyor. Birleşmiş Milletler’e veri aktarmıyor. TÜİK, verileri işlemiyor.

Beş yaş altı çocuklarımızda anemi oranı yüzde 30’a ulaşmış durumda. 6-14 yaş aralığındaki çocuklarımızın yüzde 10’u anemik. Hemoglobin değeri normal olup demir depoları düşük olan çocuklarımızın oranı yüzde 36.

6-14 yaş aralığında anemi olmadan demir eksikliği yaşayan çocuklarımızın oranı yüzde 28’i geçmiş durumda. 15-17 yaş aralığındaki çocuklarımızda anemi oranı yüzde 6 seviyesinde.

Bu veriler oldukça çarpıcı. İşte tam da bu yüzden 2011 sonrası veriye ulaşamıyoruz. AKP iktidarı, Süleyman Demirel’in şu meşhur stratejisini uyguluyor: “Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz.”

OKULLAR RANT İÇİN YENİLENDİ

Belki de en çarpıcı gerçek şu. Okullar deprem için değil, rant için yenilendi. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ihtiyaçları dikkate alınmadı. Teknolojik altyapı hiç düşünülmedi. Yıkılan okullarda yemekhane yoktu. Yapılan okullarda da yok. Yıkılan okullarda spor salonu yoktu. Yapılan okullarda da yok. Yıkılan okullarda konferans salonu yoktu. Yapılan okullarda da yok. Laboratuvar da yok.

AKP iktidarının kurduğu sistem, her şeyi taşere etmek üzerine kurulu. Okullarda yemek verilecekse bunu devlet değil, özel yemek firmaları yapsın istiyorlar. Bilimsel çalışma yapılacaksa bu, bilim için değil, teknofest için olsun isteniyor. Spor yapılacaksa bunu kamu okulları değil, özel okullar yapsın isteniyor. Çocuklarımız kamu okullarına değil, özel okullara gitsin isteniyor.

Devlet, PISA testinde başarısız oluyorsa, buna karşı da bir çözümleri var. Bu test için habersiz öğrenciler değil, önceden belirlenen öğrenciler test için özel olarak hazırlanıyor. PISA’da güya başarı sağlanıyor, diğer ülkeler de saf yerine konuluyor.

Hiçbirimiz AKP iktidarının umurunda değiliz.