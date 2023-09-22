Gıda denetimlerinde ne oldu?

Hükümete eleştiri geleceğine halk zehirlensin, yurttaşın hakları ihlal edilsin. Yeter ki hükümet eleştirilmesin, o noktadayız.

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Mete Yolaş

Mete Yolaş

yolasmete@gmail.com

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Reklamı, şatafatı, gösterişi çok seviyorlar. Devlet düzeniymiş, kanunmuş, hak ihlaliymiş hiçbiri umurlarında değil. Yasada açık bir şekilde resmi gıda denetimleri habersiz yapılır denmesine rağmen bizzat Tarım ve Orman Bakanı tweet atarak denetim yapılacağını, üç hafta süreceğini, sıralandırmasını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın reklam ajansı da klip çekti bol bol. Gıda denetimlerinde ne oldu? İlk cevap; yerel seçime kadar havuz medyasına malzeme çıktı.

Taklit-Tağşiş Listesi Niye Yayınlanmıyor?

Tarım ve Orman Bakanı göreve gelir gelmez bütün il ve ilçe müdürlerini değiştirmek istemiş. Bunun hazırlığı yapılırken birileri durdurmuş. Büyük adım çöpe gidince bir büyük adım daha planlanıyor, çantadan gıda denetimi çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin iş yükü ağır. Yıllardır doğru dürüst istihdam yapılmıyor. Bir de ALO 174 diye bir sistem var. Biz denetleyemiyoruz, siz bildirin sistemi. Bütün bunların evrak işleri, üstüne de denetim şovu.

Bu kadar büyük adımların sebeplerinden biri yıllardır açıklanmayan taklit-tağşiş listesinin konuşulmasını engellemek. Hedef saptırmak yani. Liste bir yıl sonra da açıklanabilir yarın da ama listenin doğruluğu büyük bir soru işareti. Ürettikleri ekonomik model hem gıda sahtekarlığını hem de gıda zehirlenmelerini artırdı. Taklit-tağşiş listesi niye yayınlanmıyor sorusunun yerini taklit-tağşiş listesinin ne kadarı kırpılacak sorusu alacak.

Gıda Zehirlenmesi Verileri Neden Gizleniyor?

Galaksi tarihinin en sıcak yazını geçirdik. Bu sıcak karşısında gıda zehirlenmelerini engellemek pek mümkün değil. Türkiye’nin gösterdiği gelişim sayesinde en az hasarla bu yazı atlattı. Kulaklarınızda yankılanıyor değil mi ses? Her zaman suçu atacak bir yer var. Madem suç başka birinin veriler niye gizleniyor?

Çünkü suç aslında başkasının değil. Veriler yayınlanırsa yapılabilecek bir savunma yok. Bu büyük adımların bir sebebi de bunun konuşulmamasını sağlamak. Tipik üçüncü sayfa haberi, ertesi gün yok. Gıda mühendisi mi kalmadı ülkede? Hükümet yasalarda açık bırakıyor, ekonomiye takla attırıyor. Gıda işletmesine yüklenirse top kendisinde kalacak. Bir denetim daha her şeyi unutturur.

Gıda İşletmelerinin Kaçında Gıda Mühendisi Var?

Yıllardır cevabı merak edilen başka bir soru. Ülke genelinde bir milyona yakın gıda işletmesi var. Yüzde 80’inin gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu yok. Bir de zorunlu olduğu için çalıştırıp mühendisini baskılayan, karar alma yetkisine ambargo koyan işletmeler var. Bu veri de açıklanırsa yine yapılabilecek bir savunma yok. Hükümete eleştiri geleceğine halk zehirlensin, yurttaşın hakları ihlal edilsin. Yeter ki hükümet eleştirilmesin, o noktadayız.

Sahi gıda denetimlerinde ne oldu?

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