Kieslowski.

Mavi.

Dünyanın en güzel filmi.

Dünyanın en güzel finali.



Julie'nin yüzü camdadır.

Olivier ile sevişirken sanki kendisini kucaklayıp sevişir.

Julie’nin kendisiyle sevişme , kendisiyle bütünleşme sahnesidir bu.

Suyun altındaki ya da akvaryumdaki balıklar gibidirler.

Preisner’in heybetli ve muhteşem müziği !

Avrupa'nın birleşme müziği eşliğinde Julie tüm diğer karakterlerle birleşir.

Saat çalar. Yeni bir gün başlar. Yeni bir hayat başlar

Antoin'ın odasında duvarda Blade Runner'daki Rutger Hauer/Roy Batty ‘nin posteri vardır.

Harika göndermedir.

Blade Runner “insanı insan yapan şey merhamettir “ der.

Mavi de aynısını söyler.

Rutger Hauer'in son repliği de : "Bütün bu anlar zamanda kaybolup gidecek..tıpkı yağmurdaki gözyaşları gibi...Ölmek zamanı ."dır.

Şimdi ölmek zamanıdır.

Anneyi görürüz.

Onun bir yansıma olduğunu fark ederiz

Sonra annenin yansımasının yansıması olduğunu anlarız.

Anne paramparçadır.

Kim değildir ki ?

Hastabakıcı koşar.. Anne ölür. Julie yeniden doğarken....

Hayatın döngüsü ve daireselliği.

Hepimiz sevgiyle birbirimize bağlanırız.

Bir çocuğun ölümüyle başlayan film başka bir çocuğun doğumuyla biter.

Yaşamın sürekliliğini görürüz.

Bu doğuma eş olarak Olivier'nin gözbebeğinde çıplak ve yeni doğmuş bir kadın vardır.

Julie'nin yeniden doğumu...

Julie'nin artık akabilen gözyaşları !

Yine camın arkasındadır Julie ve yansımalarla Julie ile dolar ekran..

Ve Mavi yükselir !..