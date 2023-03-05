Şimdi ölmek zamanıdır

Yine camın arkasındadır Julie ve yansımalarla Julie ile dolar ekran.. Ve Mavi yükselir !..

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Mehmet Sindel

Mehmet Sindel

mehmet@elisdt.com

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Kieslowski.
Mavi.
Dünyanın en güzel filmi.
Dünyanın en güzel finali.
 Şimdi ölmek zamanıdır - Resim : 1

Julie'nin yüzü camdadır.
Olivier ile sevişirken sanki kendisini kucaklayıp sevişir.
Julie’nin kendisiyle sevişme , kendisiyle bütünleşme sahnesidir bu.
Suyun altındaki ya da akvaryumdaki balıklar gibidirler.
Preisner’in heybetli ve muhteşem müziği !
Avrupa'nın birleşme müziği eşliğinde Julie tüm diğer karakterlerle birleşir.
Saat çalar. Yeni bir gün başlar. Yeni bir hayat başlar
Antoin'ın odasında duvarda  Blade Runner'daki Rutger Hauer/Roy Batty ‘nin posteri vardır.
Harika göndermedir.

 Şimdi ölmek zamanıdır - Resim : 2

Blade Runner “insanı insan yapan şey merhamettir “ der.
Mavi de aynısını söyler.
Rutger Hauer'in son repliği de : "Bütün bu anlar zamanda kaybolup gidecek..tıpkı yağmurdaki gözyaşları gibi...Ölmek zamanı ."dır.
Şimdi ölmek zamanıdır.
Anneyi görürüz.
Onun bir yansıma olduğunu fark ederiz
Sonra annenin yansımasının yansıması olduğunu anlarız.
Anne paramparçadır.
Kim değildir ki ?
Hastabakıcı koşar.. Anne ölür. Julie yeniden doğarken....
Hayatın döngüsü ve daireselliği.
Hepimiz sevgiyle birbirimize bağlanırız.
Bir çocuğun ölümüyle başlayan film başka bir çocuğun doğumuyla biter.
Yaşamın sürekliliğini görürüz.
Bu doğuma eş olarak Olivier'nin gözbebeğinde çıplak ve yeni doğmuş bir kadın vardır.
Julie'nin yeniden doğumu...
Julie'nin artık akabilen gözyaşları !
Yine camın arkasındadır Julie ve yansımalarla Julie ile dolar ekran..
Ve Mavi yükselir !..

Şimdi ölmek zamanıdır - Resim : 3

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Mehmet Sindel Arşivi

Kıyamet 25 Şubat 2023
Aklım nerede? 19 Şubat 2023
Anayurt Oteli 11 Şubat 2023
Dünyanın en güzel üçlemesinin son şarkısı 05 Şubat 2023
Ivan’ın kabusları 29 Ocak 2023
Aşk ciddi bir akıl hastalığıdır* 21 Ocak 2023
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