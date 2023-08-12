Şapka
Hafif karakterler cinselliklerini neşe, özgürlük ve yaratıcılıkla süslerken ; ağır karakterler acı dolu çığlıklar atar, ağlar.
Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği
Philip Kaufman, 1988
Tolstoy diyor ki :
"Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar,ya da şehre bir yabancı gelir."
Filmimiz de böyle başlar.
Hem bir insan bir yolculuğa çıkar.
Hem şehre bir yabancı gelir.
"Üç tutku yönlendirdi hayatımı. Sevgi açlığı , bilgi arayışı ve başkalarının acılarına yönelik dayanılmaz bir merhamet. Aşk ve bilgi göklere yükseltti ama merhamet her seferinde çekip yere indirdi beni " der Bertrand Russell
Bir yanda tutku..Sabina
Bir yanda merhamet ... Teresa
"Merhametten daha ağır bir şey yoktur. Başkasındaki acı , başkası için hissedilen acı, hayal edilerek duyumsanan acı yüzlerce yankıyla çoğalır. Bu acının yanında insanın kendi acısı çok daha hafififtir " der Milan Kundera
Tomas'ın Teresa'ya olan sevgisinin temelidir merhamet
Tomas'ın iyiliği merhametinde gizlidir :
“Gerçek insan iyiliği, ancak karşısındaki güçsüz bir yaratıksa bütün saflığı ile özgürce ortaya çıkabilir. İnsan soyunun gerçek ahlaki sınavı, temel sınavı onun merhametine bırakılmışlara davranışında gizlidir" der yine Milan Kundera.
Ve zıtlıklar..
Hafiflik...Ağırlık
Sabina ...Teresa
Teresa dönüştür. Sabina gidiş
Sabina ışıkla ve aynalarla sanat yapar.
Teresa imgeleri hapsederek karanlık odada..
Sabina bedendir .Teresa yüz
Batıya giden Sabina . Doğuya dönen Teresa..
Arada ikiye bölünen kaktüs Tomas.
Hafif karakterler cinselliklerini neşe, özgürlük ve yaratıcılıkla süslerken ; ağır karakterler acı dolu çığlıklar atar, ağlar.