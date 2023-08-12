Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği

Philip Kaufman, 1988



Tolstoy diyor ki :

"Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar,ya da şehre bir yabancı gelir."

Filmimiz de böyle başlar.

Hem bir insan bir yolculuğa çıkar.

Hem şehre bir yabancı gelir.

"Üç tutku yönlendirdi hayatımı. Sevgi açlığı , bilgi arayışı ve başkalarının acılarına yönelik dayanılmaz bir merhamet. Aşk ve bilgi göklere yükseltti ama merhamet her seferinde çekip yere indirdi beni " der Bertrand Russell

Bir yanda tutku..Sabina

Bir yanda merhamet ... Teresa



"Merhametten daha ağır bir şey yoktur. Başkasındaki acı , başkası için hissedilen acı, hayal edilerek duyumsanan acı yüzlerce yankıyla çoğalır. Bu acının yanında insanın kendi acısı çok daha hafififtir " der Milan Kundera

Tomas'ın Teresa'ya olan sevgisinin temelidir merhamet

Tomas'ın iyiliği merhametinde gizlidir :

“Gerçek insan iyiliği, ancak karşısındaki güçsüz bir yaratıksa bütün saflığı ile özgürce ortaya çıkabilir. İnsan soyunun gerçek ahlaki sınavı, temel sınavı onun merhametine bırakılmışlara davranışında gizlidir" der yine Milan Kundera.



Ve zıtlıklar..

Hafiflik...Ağırlık

Sabina ...Teresa

Teresa dönüştür. Sabina gidiş

Sabina ışıkla ve aynalarla sanat yapar.

Teresa imgeleri hapsederek karanlık odada..

Sabina bedendir .Teresa yüz

Batıya giden Sabina . Doğuya dönen Teresa..

Arada ikiye bölünen kaktüs Tomas.

Hafif karakterler cinselliklerini neşe, özgürlük ve yaratıcılıkla süslerken ; ağır karakterler acı dolu çığlıklar atar, ağlar.