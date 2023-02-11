Anayurt Oteli

> Film 4.duvar ihlali ile başlar.

> Kadın bize bakarak konuşur.

> Zebercet biziz !...

> Zebercet de aslında bir otel insanı gibidir, yalnız ve iletişimsiz.

> Konuşmasıyla, Albert Camus’un “Yabancı” romanının kahramanı Meursault’u hatırlatıyor gibi.

> Meursault gibi az konuşan, tek kelimeyle soru soran ve sorulara tek kelimelik cevaplar veren biridir Zebercet.

> Kadın Ankara’dan gelir. Nereye gelir, hangi şehre gelir adı hiç zikredilmez

> Kadın olağan şekilde “nüfus kağıdım yok” demiştir. İsmi yoktur, boş gösterendir.

> Zebercet’i caddenin tam ortasında ,akan trafiği ayıran beyaz çizginin üstünden yürürken görürüz.

> Araf’ta Zebercet...

> Küçük ayrıntıların tekdüze şaşmazlığında nerdeyse takıntılarla sürüklenen bir yaşamın büyük öfkesi ve büyük çaresizliğini yaşar Zebercet.

> Araf’ta kalmış bir adamdır.

> Araf’ta kalmış bir ülkedir.

> Saplantılı bir biçimde günlük yaşamına devam eder.

> Ama Araf’taki bu yürüyüşte yolun ne tarafına düşse sonu ölüm olacaktır.





> Bir sahnede bize arkası dönük , çırılçıplak ve karanlıkta kırılgan bir Zebercet görürüz.

> Ve kamera geniş açıya yavaş yavaş açıldıkça, onu bizden ayıran şeyin cam değil de bir ayna olduğunu farkederiz.

> Bizi birbirimizden ayıran ama birleştiren bir şeydir cam.

> Ayna ise bizi kendimizle buluşturur.

> Ömer Kavur bu cam,ayna geçişmesiyle dahiyane bir şey yapar.

> Zebercet aynaya bakmaktan tamamen vazgeçmiştir. Sağlıklı bir ego geliştirememiştir. Bir özyıkıma ,ölüme sürüklenmiştir.

> Bize gelince , bu pis, paslı aynada kendimizi değil Zebercet’i görürüz.

> Hem kendine hem de bize sırt dönmüş Zebercet’i..

> Biz Zebercet’iz.

> Hem de kendisine sırtını dönmüş, kendisinden kopmuş . kendisine yabancılaşmış Zebercetleriz.



> Filmin finalinde kamera bizi dönüp dolaşıp bir eşiğe getirir.

> Bir Araf olan Anayurt’tan bir belirsizliğe bakarız.

> Bizi bekleyen bir cennet midir ,cehennem mi ?

> Bir cennet midir Anavatan yoksa cehennem mi ?

> Belki de hem cennettir hem cehennem.

> Belki de bir davettir !

> Nazım Hikmet’in Davet’i gibi

> DAVET :



> Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

> Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

> bu memleket, bizim.



> Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

> ve ipek bir halıya benziyen toprak,

> bu cehennem, bu cennet bizim.



> Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

> yok edin insanın insana kulluğunu,

> bu dâvet bizim....



> Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

> ve bir orman gibi kardeşçesine,

> bu hasret bizim...