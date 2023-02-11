Anayurt Oteli
Bir cennet midir Anavatan yoksa cehennem mi ? Belki de hem cennettir hem cehennem. Belki de bir davettir !
> Film 4.duvar ihlali ile başlar.
> Kadın bize bakarak konuşur.
> Zebercet biziz !...
> Zebercet de aslında bir otel insanı gibidir, yalnız ve iletişimsiz.
> Konuşmasıyla, Albert Camus’un “Yabancı” romanının kahramanı Meursault’u hatırlatıyor gibi.
> Meursault gibi az konuşan, tek kelimeyle soru soran ve sorulara tek kelimelik cevaplar veren biridir Zebercet.
> Kadın Ankara’dan gelir. Nereye gelir, hangi şehre gelir adı hiç zikredilmez
> Kadın olağan şekilde “nüfus kağıdım yok” demiştir. İsmi yoktur, boş gösterendir.
> Zebercet’i caddenin tam ortasında ,akan trafiği ayıran beyaz çizginin üstünden yürürken görürüz.
> Araf’ta Zebercet...
> Küçük ayrıntıların tekdüze şaşmazlığında nerdeyse takıntılarla sürüklenen bir yaşamın büyük öfkesi ve büyük çaresizliğini yaşar Zebercet.
> Araf’ta kalmış bir adamdır.
> Araf’ta kalmış bir ülkedir.
> Saplantılı bir biçimde günlük yaşamına devam eder.
> Ama Araf’taki bu yürüyüşte yolun ne tarafına düşse sonu ölüm olacaktır.
> Bir sahnede bize arkası dönük , çırılçıplak ve karanlıkta kırılgan bir Zebercet görürüz.
> Ve kamera geniş açıya yavaş yavaş açıldıkça, onu bizden ayıran şeyin cam değil de bir ayna olduğunu farkederiz.
> Bizi birbirimizden ayıran ama birleştiren bir şeydir cam.
> Ayna ise bizi kendimizle buluşturur.
> Ömer Kavur bu cam,ayna geçişmesiyle dahiyane bir şey yapar.
> Zebercet aynaya bakmaktan tamamen vazgeçmiştir. Sağlıklı bir ego geliştirememiştir. Bir özyıkıma ,ölüme sürüklenmiştir.
> Bize gelince , bu pis, paslı aynada kendimizi değil Zebercet’i görürüz.
> Hem kendine hem de bize sırt dönmüş Zebercet’i..
> Biz Zebercet’iz.
> Hem de kendisine sırtını dönmüş, kendisinden kopmuş . kendisine yabancılaşmış Zebercetleriz.
> Filmin finalinde kamera bizi dönüp dolaşıp bir eşiğe getirir.
> Bir Araf olan Anayurt’tan bir belirsizliğe bakarız.
> Bizi bekleyen bir cennet midir ,cehennem mi ?
> Bir cennet midir Anavatan yoksa cehennem mi ?
> Belki de hem cennettir hem cehennem.
> Belki de bir davettir !
> Nazım Hikmet’in Davet’i gibi
> DAVET :
> Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
> Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
> bu memleket, bizim.
> Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
> ve ipek bir halıya benziyen toprak,
> bu cehennem, bu cennet bizim.
> Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
> yok edin insanın insana kulluğunu,
> bu dâvet bizim....
> Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
> ve bir orman gibi kardeşçesine,
> bu hasret bizim...