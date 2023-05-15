Spil bulutlarla kaplandı, görsel şölen oluştu
Manisa'nın eteklerine kurulduğu bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı zirveye kadar bulutlarla kaplandı. Bulutların üstünde kalan zirvenin etrafını kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu.
Manisa'da bin 517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı'nın zirvesinde bulutların oluşturduğu görsel şölen seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Spil Dağı zirvesinin çevresini kaplayan bulutlar, zirveyi bulutların üstünde bırakırken, bungalov tipi evlerin yer aldığı Ataalanı mevkii, yamaç paraşütçülerinin atladığı Karlık Tepesi ile ahşap seyir terasının yer aldığı Çampınar mevkii, Bayrak Tepe seyir terası ile orman gözetleme kulesi mevkiinde ayaklar altında kalan bulutlar adeta görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: İHA