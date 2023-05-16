İstanbul’un ortasında kanola tarlası manzarası görenleri mest etti

Trakya bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen masalsı güzellikleri ile uçsuz bucaksız kanola tarlaları İstanbul’da şehrin ortasında görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Kanola tarlası havadan görüntülendi.

Son Güncelleme:

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde yoğun yetiştirilen ve Altın Sarısı olarak isimlendirilen Kanola tarlaları İstanbul Avcılar’da şehrin ortasında havadan görüntülendi.

Her gün yüz binlerce aracın yanından geçtiği yüzlerce metre uzunluğundaki dev kanola tarlası sarı ve yeşil tonları ile İstanbul’da yoğun yapılaşma yanında hemen dikkat çekiyor. Uçsuz bucaksız sarı tarlalar gören birçok vatandaş ise, aracından inerek fotoğraf çektiriyor.

Tarımsal üretimin yanında adeta açık hava platosu olma özelliği taşıyan kanola tarlası Avcılar’ın manzarasına adeta renklendiriyor. Yüzlerce yapının arasında sarıya bürünen devasa boyuttaki tarla kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Profesyonel ve amatör bir çok fotoğrafçı ise kanola tarlalarını çekebilmek için Trakya bölgesine seyahat ettiği biliniyor.

İstanbul’da dev boyutu ve şehir merkezinde görülen kanola tarlası baz vatandaşları da şaşırtıyor. Şehir merkezinde görülmeye alışık olmayan eşsiz güzellikteki tarlalar havadan çekilen görüntüleri ile masalsı manzaralar oluşturuyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Spil bulutlarla kaplandı, görsel şölen oluştu Spil bulutlarla kaplandı, görsel şölen oluştu
Elazığ'da mutlu eden görüntü: El birliğiyle kurtarıldı! Mutlu eden görüntü: El birliğiyle kurtarıldı!
Nemrut'un ayıları kış uykusundan uyandı Nemrut'un ayıları kış uykusundan uyandı
Kakava coşkusunu ve eğlencenin tadını çadırlarında çıkardılar Kakava coşkusunu ve eğlencenin tadını çadırlarında çıkardılar
Elazığ'da görüntülendi: Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında! Elazığ'da görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında!
Kocaeli'de pelikanın midesinden çıkan şoke etti! Pelikanın midesinden çıkan şoke etti!
İstanbul'da facia: Kafasına beton parçası düşen kadın hayatını kaybetti İstanbul'da facia: Kafasına beton parçası düşen kadın hayatını kaybetti
Afacan köpek başını janta sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti Afacan köpek başını janta sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti
İsrafa dikkat çeken çözüm: Artık yemekler sokak canları için mama oluyor İsrafa dikkat çeken çözüm: Artık yemekler sokak canları için mama oluyor
Hurda toplayarak geçimin sağlayan adamın sokak canlarına sevgisi yürekleri ısıtıyor Hurda toplayarak geçimin sağlayan adamın sokak canlarına sevgisi yürekleri ısıtıyor
Hazar Gölü üzerinde doğan güneş hayran bıraktı: O anlar drone ile görüntülendi Hazar Gölü üzerinde doğan güneş hayran bıraktı
Yaşlanmayanların okulu: Sadece 60 yaşından büyükler kabul ediliyor Yaşlanmayanların okulu: Sadece 60 yaşından büyükler kabul ediliyor
ÇOK OKUNANLAR
Paylar değişti: İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları İşte barajı aşan partilere yapılacak hazine yardımının detayları
Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları: "Pes etmek, vazgeçmek yok" Sanatçılardan 'ikinci tur' mesajları
İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi İkinci tur süreci nasıl işleyecek? İşte sandığa gitmeden önce gün gün YSK'nın seçim takvimi
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri: Barajın değişmesi gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni öneri
14 Mayıs seçimleri sonrası CHP kulislerinde neler konuşuluyor? CHP kulislerinde neler konuşuluyor?