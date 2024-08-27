Yusuf Dikeç ve Vahap Seçer'den İkonik Poz

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atış sırasındaki hareketleriyle dünyanın gündemine oturan Milli sporcu Yusuf Dikeç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ikonik pozu birlikte verdi. Milli sporcu Dikeç, pozun aslında 24 yıllık bir hikayesi olduğunu belirterek, "O pozisyon bizim atışa başladığımızdan bu yana yaklaşık 24 yıldır hep aynı pozisyon. Hatta 2011 yılında dünya şampiyonu olduğumda da aynı pozisyondu. Pozun bu kadar ilgi çekmesinin sebebinin, olimpiyat ruhunu yansıtmasından kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış sırasındaki tarzıyla adından söz ettiren Dikeç, Başkan Seçer'i ziyaret etti. Milli Sporcu Yusuf Dikeç'i ağırlayan Seçer, uluslararası bir olimpiyatta Türkiye'yi dünyaya tanıttığı için ve üstün başarı gösterdiği için Dikeç'i tebrik etti. Dikeç de Başkan Seçer'e teşekkür ederek, "Gittiğim her ortamda Mersin'i örnek gösteriyorum, ‘81 ilde örnek bir belediyecilik' diyorum. Amatör sporları destekleyen en büyük belediyelerden birisiniz, bunu içtenlikle söylüyorum" şeklinde cevap verdi.

Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki atışının hafızalarda kaldığını vurgulayan Seçer, "Türkiye'yi dünyada konuşturdunuz, ülkemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Daha önceki dönemlerde Mersin'de bulunmanız, burada görev yapmanız da şehirdeki vatandaşlar tarafından ‘Fahri Mersinli Hemşerimiz' olarak algılandı. Kentimizdeki insanlar da bundan övünç ve gurur duydu" dedi. Dikeç ise hem Mersin hem de Türkiye adına böyle bir başarı kazanmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirerek, “Ülkenin de bu ortamda, bu coğrafyada, böyle bir başarıya ihtiyacı varmış. Dünyanın böyle bir sporcuyu kabul etmesi gurur verdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA