Dünya Rekortmeni Atlet Armand Duplantis, İkonik Pozu Yine Yaptı! Yusuf Dikeç Rüzgarı Dinmiyor

Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, birçok yeni rekorun kırıldığı birçok hikâyeye sahne oldu. Sporun en üst seviyesi olan olimpiyatlarda madalya kazanamasalar da sporcular, orada olmayı kariyerlerinin en üst noktası olarak kabul ediyor.

Bir de üstüne madalya kazanırlarsa onun hazzının, gururunun ölçüsü olmasa gerek.

OLİMPİYATLARA YUSUF DİKEÇ POZU DAMGA VURDU

Türkiye; 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 18 spor dalında 102 sporcuyla katıldı.

Türkiye, Madalya kazanan 84 ülke arasında 64'üncü olsa da Yusuf Dikeç ile Paris'te derin bir iz bıraktı.

Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, karma 10 metre havalı tabancada finalde 2'nci olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

Yusuf Dikeç'in atışlar sırasındaki duruşu, önce olimpiyatta daha sonra da diğer spor dallarında ikonik hale geldi. Atletlerden futbolculara kadar birçok sporcu Yusuf Dikeç duruşunu taklit etti.

DÜNYA REKORTMENİ ATLET KUTLAMAYI O HAREKETLE YAPMIŞTI

O sporculardan biri de İsveçli sırıkla atlama rekortmeni Armand Duplantis oldu.

Dünya rekortmeni atlet Armand Duplantis, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları altın madalya kazandıktan sonra kutlamasını Yusuf Dikeç pozu vererek yaptı.

DUPLANTİS, YUSUF DİKEÇ'İ UNUTAMADI!

Ancak görünen o ki Armand Duplantis, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları bitmesinin ardından geçen 4 ayda o ki Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamamış.

Duplantis, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı İsveçli 23 yaşındaki Desiré Inglander ile çektirdiği fotoğrafta Yusuf Dikeç'e olan hayranlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Üzerinde Türkiye yazılı bir tişört giyen Armand Duplantis, Yusuf Dikeç'in ikonik duruşunu tekrarlarken kendisine nişanlısı Desiré Inglander eşlik etti. Duplantis, Dikeç'in sadece duruşunu taklit etmekle de kalmadı. Aynı zamanda saçını onun saçına benzetip benzer bir gözlük takarak poz verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem