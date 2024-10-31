Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Sakatlandı!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandı. Mourinho o anları sosyal medyadan paylaştı.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, İsmail Yüksek ile girdiği mücadelede sakatlandı.

Portekizli teknik adam, sakatlandığı anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Jose Mourinho,sarı lacivertli kulübün bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesinin gündeme oturmasının ardından antrenman görüntülerini yayınladı.

Tecrübeli hoca, paylaşımına "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" notunu ekledi.

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