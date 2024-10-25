Acun Ilıcalı'dan Mourinho'ya Olay Sözler! 'Kendine Gel'

UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Premier League devi Manchester United’ı konuk eden Fenerbahçe, mücadelede 1-1 berabere kaldı ve puanını 5’e yükseltti. Bu maçtan bir önceki gün sarı kırmızılı kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı ile teknik direktörü Jose Mourinho Samandıra'da bir araya geldi. Mourinho ile özel olarak görüşen Acun Ilıcalı, takımın son durumu hakkında konuştu.

'HOCAM BÖYLE OLMAZ'

Kritik görüşmede yaşananlardan bahseden spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ikili arasında konuşulduğunu söylediği sözlerle gündeme oturdu. Mynet'te yer alan habere göre Çelikler, "Acun Ilıcalı, hocam böyle olmaz diyor. Bir camia senin ağzına bakıyor. Saygı duyuyoruz sana ama sen de bir kendine gel diyor. Mourinho cevap veriyor. Bu oyuncu istediğim verime gelmedi, bu beklediğim gibi çıkmadı falan diyor. En-Nesyri için... Şunun savunması iyi değil, bunun kafası burada değil falan diyor" ifadelerini kullandı.

'MOURINHO'DAN SONRA TAKIMLA GÖRÜŞTÜ'

Çelikler, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz seninle oyuncu tartışamayız ama takım oynamıyor diyor Acun Ilıcalı. Sonuçta bu rakiplere geçen sene başka bir şey oynuyorduk ve yeniyorduk diyor Acun Ilıcalı. Toplantı bu şekilde bitiyor. Acun Ilıcalı, Mourinho ile toplantı yaptıktan sonra Türk oyuncularla da konuşuyor, samimi bir sohbet oluyor. Bir kısmı diyor ki, geçen sene böyleydi bu sene böyle. Acun da diyor ki hocanız bu. Haberiniz olsun. Acun Ilıcalı bu toplantıyı yaptıktan sonra iş bitmiştir. Bu hocayla devam edeceklerse, futbolcuların da bu dakikadan sonra; ya bu deveyi gütmeleri ya da bu diyardan gitmeleri gerekiyor."

Kaynak: Mynet