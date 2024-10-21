Manchester'ın Hocasından Flaş Mourinho Sözleri

Manchester United'in teknik direktörü ten Hag, Fenerbahçe'nin hocası Mourinho hakkında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alacağım" dedi.

Manchester'ın Hocasından Flaş Mourinho Sözleri

Manchester United’in teknik direktörü Erik Ten Hag, Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuştu. Hag, "Ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alacağım" diye konuştu.

Manchester'ın Hocasından Flaş Mourinho Sözleri - Resim : 1

TNT Sport’a açıklamalarda bulunan Erik ten Hag, "Jose Mourinho ile karşılaşmaktan ve ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Kazanmayı bilen birisi ve kariyerinde pek çok kupa kazandı. O pek çok menajer için bir örnek, bu yüzden ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alacağım” ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam maça ilişkin ise "Moralimiz her zaman yüksekti ama bir galibiyetle daha da iyi olacak. Herkesin takımımızdan beklentileri yüksek, bu yüzden kazanmak zorundayız. Her maça çıkmalı ve kararlı olmalıyız. Kazandığımızda 24 saat boyunca bunun tadını çıkarırız ve sonra yolumuza devam ederiz” dedi.

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